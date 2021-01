På Sydstranden, der er et yndet mål for hundeluftning og alt det sociale, der hører med, ændrer man ikke på reglerne for hundeluftning.

Hunde i Dragør

Et kompromis kommer i høring

Skal hunde gå i snor eller ej? Er det ikke nok, vi har Hundeloven? Debatten kører imellem to fløje i Dragørs politiske liv. Dansk Folkeparti ønsker hunde i snor i alle kommunens villaområder, mens Konservative ikke mener, der skal flere begrænsninger til.

I liste T ønsker vi en mellemløsning, det vil sige, at hunde holdes i snor på de tættest befærdede gader, veje og offentlige områder i den gamle by og på havnen. Vores forslag blev vedtaget.

Hundeangst

Alle hundeejere elsker jo deres hunde. Men specielt blandt børn er der mange, der er hundeangste. Sådan rigtig bange for hunde. Desuden synes mange, at det er ubehageligt at blive snuset til.

Det er selvfølgelig uforståeligt for den hundeejer, som jo elsker og desuden har fuldt ud styr på sin hund. Og den selvforståelse har de fleste jo.

Men den hundeangste ved jo netop ikke, om den løse hund er en god og artig vovse, som holder sig pænt til sin ejer. Det kan jo lige så godt være en monsterhund, som ejeren ikke kan styre.

Skiltning om hunde skal føres i snor i og omkring Drag­ør gøres tydeligere, så hundelufteren ved, hvorfra og hvor langt reglen gælder.

Loven reguleres

I debatten har jeg hørt argumentet, at Hundeloven jo regulerer det hele, og vi ikke skal lave dobbeltlovgivning. Det er også korrekt.

Men vi har også en færdselslov, som sætter rammerne for trafikken. Alligevel er der et folkekrav om, at vi laver vejbump. Det er også ulovligt at trænge ind på privat område, men alligevel hegner vi os ind og sætter låse på vores døre. Det handler om tryghed.

Lige nu er vi i den situation, at der faktisk er skilte nogle steder, men skiltningen er ikke konsekvent. For eksempel er der skilte, hvor engarealet støder op til havnen og ved jollehavnen/Mormorstranden. Men hvor langt rækker deres gyldighed? Det er ikke til at se.

I liste T mener vi, at alle skal kunne færdes trygt i Dragør. Derfor foreslog vi på mødet i By-, Erhvervs- og Planudvalget tirsdag den 12. januar, at hunde fremover skal være i snor i den gamle by, på havnens område og i Gåserepublikken. Samtidig besluttede vi at sende forslaget i høring, og at det skal evalueres efter et år.

Hvad sker der nu?

Når forslaget har været i høring, bliver det annonceret i Dragør Nyt og andre relevante steder. Desuden bliver der sat diskrete skilte op rundt omkring på de berørte områder.

Så lad os nu tage beslutningen positivt op og prøve den et år. Det vil gøre de mest gæstede områder mere trygge for borgere, gæster – og andre hunde.

Med venlig hilsen

Ebbe Kyrø

Kommunalbestyrelsesmedlem og hundeven

Liste T – Tværpolitisk Forening