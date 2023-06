Hurtigere akuthjælp

Bekymret for responstider

Kenneth Gøttrup ser også akutbilerne, som godt tiltag til at sikre hurtig udrykning. Han er især rigtig glad for, at Dragør og Amager får en fast tilknyttet akutbil.

»Jeg skal være ærlig og sige, at jeg har været bekymret for responstiderne, altså for hvor hurtigt at ambulancerne kan nå ud til specielt sydspidsen af øen, når der er akut behov for hjælp. Det er heldigvis blevet bedre det sidste trekvarte år, og med flere ambulancer på Tårnbybasen og nu med den nye akutbil, så synes jeg, at det ser lysere ud for fremtiden,« fortæller Kenneth Gøttrup.

Dragør-borgmesteren udtrykker også tilfredshed med samarbejdet mellem kommunen og regionen om prioriteringen af en akutbil til sin og nabokommunen.

»Vi har haft en god dialog med regionen om vores bekymring for ambulancedækningen, og vi er glade for, at vores bekymring er blevet lyttet til og taget alvorligt,« slutter borgmester Kenneth Gøttrup.