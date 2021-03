Hurtigtest og PCR-test i Dragør

PCR-test og hurtigtest

En PCR-test foregår ved med en podning i svælget med en podepind, der minder om en vatpind. En PCR-test er meget præcis, og man kan derfor regne med, at resultatet af testen er korrekt.

Det mobile testcenter i aktivitetshuset foretager hurtigtest – det vil sige podning i næsen. Hurtigtesten er en såkaldt antigentest, der ikke er lige så præcis som en PCR-test.

Det er Copenhagen Medical A/S, der står for kviktestene, og direktør Jeppe Handwerk glæder sig over at kunne tilbyde Dragørs borgere en hurtig og god testoplevelse. Og han oplyser, at man nu anvender de nye kortere og mere skånsomme podepinde.

Test – hvornår

Har man symptomer, der kunne være covid-19, bør man lade sig teste, ligesom hvis man – for eksempel via SmitteStop-appen – får at vide, at man har været i nærheden af en smittet person. Og selvom man ikke har symptomer, kan det være en god idé at lade sig teste – for eksempel anbefales det at lade sig teste mindst én gang om ugen, hvis man møder fysisk på arbejde og derfor ses med flere personer.

Samtidig hjælper testene med til at skabe overblik over, hvordan smittespredningen i samfundet udvikler sig.

Også for mænd

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer til, at også mænd lader sig teste jævnligt. Tal fra 17 kommuner i hovedstadsområdet viser nemlig, at mænd sjælnere end kvinder lader sig teste, men også at de har en højere positivprocent end kvinder for covid-19. Så mind din mand, kæreste, far, søn osv. om at huske at lade sig teste, lyder det fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der retter den samme opfordring om at lade sig teste til arbejdsgivere på arbejdspladser, hvor det ikke kan undgås at mødes med flere.

Yderligere info på hjemmesiderne: dragoer.dk/corona og coronasmitte.dk