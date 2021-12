Vi har modtaget:

Husk nu pænt tøj på havnen

Dragør Havn. Arkivfoto.

Nu er der installeret tv-overvågning på Drag-ør Havn. Som udvalgsformand for BEPU er det glædeligt, at det nu er gennemført. Det har taget lidt lang tid, men nu er det sat i gang, hvor optagelserne via netværk sikres et sted uden for kommunen.

Der har desværre i perioder været tyverier fra bådene, hvilket er særdeles ærgerligt for de skadeslidte.

Vi har et skisma. Vi ønsker en åben havn, hvor borgerne uhindret kan gå en tur over havnen og opleve det liv, som udspilles. Havnen er vores fælleseje.

I visse marinaer har man været tvunget til at afspærre de enkelte havneadsnit med høje trådnet og aflåste porte. Det er ikke en havn, som vi ønsker for Dragør. Her kan CCTV (Closed Circuit TeleVision – lukket tv-kredsløb) være en løsning, som alle kan leve med.

Ved høringen hos brugergrupperne for et år siden kom der 37 svar. Et enkelt svar ønskede ikke CCTV, men ville løse problemerne med tyverier med mere dialog. De resterende 36 kunne alle se fordele ved forslaget. Det var ikke nødvendigvis alle, der var meget glade, men de kunne alle dog se et gode ved det.

Personligt kunne jeg godt tænke mig, hvis vi her efterfølgende kan formå politiet til at opsætte nummerpladegenkendelsesapparater ved indkørslerne til havnen. Rigtig mange af de tyverier, der sker på området, kræver nemlig et større køretøj for at komme væk med kosterne. Det er svært at lægge en stor påhængsmotor på cykelbagagebæreren, ind i en Mercedes Smart eller i en Fiat 500.

Jeg har et par gange været i kontakt med Københavns politimester om, hvad der skal til, før politiet vil opsætte sådanne scannere, som i tilfælde af tyverier og hærværk vil gøre det lettere at se hvilke vogne, som har opholdt sig på havnen.

Pæne og venlige svar har jeg fået fra politimesteren, men hun opfattede ikke tyverierne i Dragør Havn som omfattende nok. Man må håbe, at politiet løbende vil revurdere sagen. Hun kunne måske også se på begrebet forebyggelse.

For den enkelte bådejer er bare ét tyveri grimt, og hvis man tre gange har fået stjålet en påhængsmotor, så er det meget grimt.

Med venlig hilsen, ønsket om et godt nytår og en tak for den tid, jeg har haft som formand for By-, Erhvervs-. og Planudvalget

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti