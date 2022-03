Husly til ukrainske flygtninge

Med Ruslands invasion af Ukraine er mange mennesker jaget på flugt. En del er allerede kommet til Danmark, og også Dragør Kommune forbereder sig på at modtage ukrainske borgere. Borgmester Kenneth Gøtterup, C, fortæller, at kommunen er i dialog med blandt andet Frelsens Hær, der ejer Bachersmindelejren

Af Birgit Buddegård

Som følge af Ruslands invasion af Ukraine forventer også Dragør Kommune at modtage borgere, der er flygtet fra krigen.

Torsdag den 17. marts i år vedtog et bredt flertal i Folketinget en særlov for ukrainske flygtninge – også kaldet ukrainerloven – der hurtigst muligt skal hjælpe de ukrainske flygtninge til en så normal hverdag som muligt og gøre dem til en del af det danske samfund. Det betyder blandt andet, at de hurtigt får adgang til arbejdsmarkedet, uddannelsesinstitutioner samt sundhedsydelser og ikke mindst, at børnene får mulighed for at komme i skole og børneinstitutioner. Kun partiet Frie Grønne stemte imod, mens Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet hverken stemte for eller imod.

Historisk lov

Særloven hører til undtagelserne i dansk lovgivning og kaldes historisk, da flertallet med loven har valgt at afvige fra de sædvanlige udlændingepolitiske synspunkter for at sikre flygtninge fra krigen i Ukraine adgang til Danmark hurtigt – og uden om de almindelige asylregler.

Lige nu er flere end tre millioner ukrainere flygtet ud af landet siden den 24. februar, anslår FN. De fleste af dem – flere end 1,8 millioner – er flygtet til nabolandet Polen. I Danmark sker der ikke en optælling ved grænserne, og det vides derfor ikke præcist, hvor mange ukrainere der er kommet hertil indtil nu.

Den danske stat har indtil videre forberedt sig på at modtage mere end 20.000 flygtninge. Men Udlændinge- og Integrationsministeren, Mathias Tesfaye, S, vil overfor TV2 Nyhederne ikke afvise, at tallet vil blive markant højere. Det afhænger af krigens udvikling.

Indkvartering

Af loven fremgår, at de, der kommer til Danmark, kan få ophold på et asylcenter eller indkvartere sig privat, indtil de får opholdstilladelse efter særloven. Når de har fået opholdstilladelse, vil Udlændingestyrelsen bestemme, hvilken kommune ukrainerne skal bo i. De skal dog i videst muligt omfang have indflydelse på, hvor i landet de kommer til at bo, siger udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Det er udlændingestyrelsen, der for hver kommune fastsætter en forholdsmæssig andel af det samlede antal flygtninge, og det vides i skrivende stund ikke, hvor mange flygtninge Dragør kommer til at modtage.

Ifølge tal fra Udlændingestyrelsen fra torsdag den 17. marts har 1.969 ukrainere søgt asyl i Danmark. Dertil har 857 søgt ophold i Danmark via andre ordninger, som f.eks. familie-sammenføring og opholdstilladelse på baggrund af job eller uddannelse.

Ifølge TV2 Nyhederne havde omkring 5.000 flygtninge torsdag i sidste uge booket tid til formelt at søge om opholdstilladelse.

Alle landets kommuner, på nær fire vestegnskommuner, skal modtage flygtninge.

Hvis tallet på cirka 20.000 ukrainske flygtninge holder, betyder det, at Dragør Kommune skal modtage 70 flygtninge, men man kan forvente, at antallet bliver justeret.

Mulige indkvarteringssteder

Dragør Kommune ejer ikke ejendomme, der umiddelbart kan tages i brug til beboelse.

På et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget fik forvaltningen derfor bemyndigelse til at undersøge mulighederne for indkvartering i blandt andet Bachersmindelejren, Kongelundshallen, arealet ved halvejen samt asylgrunden, hvor det tidligere Center Kongelunden lå.

Samtidig fik forvaltningen mandat til at kontakte planmyndighederne for at opnå de nødvendige dispensationer for plangrundlaget de nævnte steder og indgå relevante aftaler i forhold til de muligheder, planmyndighederne måtte give.

Forvaltningen har allerede fået flere henvendelser fra dragørborgere, der tilbyder at stille husly til rådighed for de ukrainske flygninge, og forvaltningen arbejder videre med at undersøge muligheder for, at kommunen kan facilitere, at der skabes kontakt mellem flygtningene og disse borgere.

Det er Udlændingestyrelsen, der står for forplejning og ophold, når de ukrainske flygtninge ankommer, men senest fire dage efter, de har fået opholdstilladelse, skal kommunerne kunne påtage sig opgaven og ansvaret.

Konstruktiv dialog

Borgmester Kenneth Gøtterup, C, siger til Dragør Nyt, at han er meget glad for den konstruktive dialog, han har haft med Frelsens Hærs informationschef, Lars Lydholm og den fremstrakte hånd, de har givet Dragør.

»Bachersmindelejren er i dag ikke i anvendelse, og boligerne står klar, så det eneste, vi skal købe for at kunne indlogere flygtningene, er dyner og sengetøj,« siger borgemesteren.

Han udtrykker stort håb om, at kommunen kan leje dele af Bachersmindelejren, og at regeringens udmelding om, at man er klar til at dispensere fra planlovens regler m.m., står ved magt.

»For netop i Dragør har vi ikke mange muligheder, og eksemplet er, at ministeriet ikke har ønsket at forlænge vores mulighed for de nuværende pavilloner ved Hollænderhallen med syriske flygtninge. Det virker helt tosset, at en ellers god og brugbar placering skal stoppes blot på grund af nogle statslige regler,« slutter Kenneth Gøtterup, der forventer noget mere smidighed fra statens side i det videre forløb.

Yderligere info:

Dragør Kommune har oprettet en særlig hjemmeside, hvor man kan finde flere informationer. Borgere eller foreninger, som ønsker at hjælpe, er velkomne til at kontakte kommunen på dragoer@dragoer.dk

– skriv »Ukraine« i emnefeltet.