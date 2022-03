Frederik Tillitz. Foto: Ólafur Steinar Gestsson.

Hvad foregår der i Rusland?

Tirsdag den 15. marts kl. 19–21 er der foredrag af Frederik Tillitz om Rusland-Ukrainekonflikten på Dragør Bibliotek, Vestgrønningen 18.

Forholdet mellem Rusland og Vesten har ikke været dårligere siden den kolde krig, men hvad er det egentlig for en konflikt, som er blevet optrappet lige nu? Hvad er det Rusland og Putin vil have ud af konflikten? Og hvad mener den russiske befolkning om krigen i Ukraine og om NATO?

Den prisvindende journalist og fotograf Frederik Tillitz, der netop som Dagbladet Informations udsendte har været på reportagerejse igennem Rusland for at skrive om konflikten med Vesten set fra russernes perspektiv, vil under sit foredrag på biblioteket vise billeder og fortællinger fra det russiske kerneland samt fra hans tidligere besøg ved den ukrainske frontlinje.

Tillitz har de seneste fem år fordybet sig i Ruslands interne problemstillinger og eksterne konflikter – både som reporter fra Rusland, krigskorrespondent fra Ukraine og gennem analyser og dybdeborende journalistik fra Danmark.

Entré.