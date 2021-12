Hvad skal kunsten koste?

Popup-arrangement på biblioteket med kunstneren Ulrik Myrtue

Torsdag den 16. december kl. 18.00 på Dragør Bibliotek, Vestgrønningen 18, mødes kunstneren og aktivisten Ulrik Myrtue med kulturformidler Christian Snæland for at tale om kunstens pris, kunsthistorie, og hvorfor et værk kan sælges for flere millioner kroner.

I november 2019 blev et maleri af Vilhelm Hammershøj solgt for 31,5 millioner kroner. Det er det dyreste maleri solgt på dansk jord. Denne salgspris – og andre – er på mange måder astronomiske beløb og siger noget om et vildt og eksklusivt kunstmarked. For hvem er kunsten til for? Og hvad betyder det egentlig for normale mennesker, når »kunsten« ikke bare er svær at forstå – men også helt og aldeles utilgængelig at købe?