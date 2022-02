Vi har modtaget:

Hver eneste dag sejler der et dige forbi Dragør

I en artikel i Dragør Nyt skriver Carsten Olesen bl.a.: »Og mens vi snakker , sejler et nyt dige forbi Dragør for 3. gang.« (Læs artiklen her, red.) Det er en meget malerisk metafor, og han har helt ret.

I forbindelse med projekteringen af Lynetteholmen skal der sejles 2,4 mio. m3 bund-slam ud til dumpning i Køge Bugt.

Dragør har to gange tidligere sagt nej tak til at medvirke til et gratis digebyggeri. Nu går vi glip af 2,3 mio. m3 slam, som sagtens kunne være brugt til et dige. Det er slam, som ikke kan bære et højhusbyggeri, men det kan sagtens anvendes som underlag for et dige bestående af fremskudte klitrækker.

Fremskudt dige på nord

I Dragør Nyt 29. september 2021 foreslog Michael Staal meget visionært et fremskudt dige på nord langs tremeterkurven fra Kastrup Halvø og ned til Dragør Fort – med sluseporte i hver ende, som sikrer både vandgennemstrømning og beskyttels mod stormflod (læs debatindlægget her, red.).

På nord er vi ikke underlagt restriktioner og forsinkelser i forhold til Natura-2000. Det vil være et dige, som kan etableres fra vandsiden, og vi kan gå i gang med det samme. Det vil samtidig give mulighed for et fantastisk rekreativt område for kajakker, roere, jollesejlere og paddleboardere. Ligesom man kender det fra Holland.

Dige bygget på rekordtid

Vi må have hollænderne tilbage til Amager! De er verdensmestre i digebyggeri, og de kan på samme måde som, de gjorde, ved etableringen af strandparkerne ved Køge Bugt og ud for Amager pumpe sand op på rekordtid til et smukt og fremtidssikkert dige. Vi vil få: En visionær kystsikring bestående af smukke klitrækker.

En meget lang og ren badestrand, som vil få Mormorstranden til at blegne.

Og måske vi oven i købet kan få penge for at aftage slammet?

Samarbejde med Sund & Bælt

Sund & Bælt er blevet pålagt at sikre metroen, broforbindelsen, tunnellen og lufthavnen. Selskabet har derfor for nylig fremsat et forslag om et dige nord om Dragør. En jordvold, som vil være en forhøjelse og forlængelse af Ullerupdiget langs den sydlige grænse til lufthavnen. Det vil være en virkelig usolidarisk og kortsigtet løsning, som vil efterlade Dragør som et udsat og isoleret hjørne af Danmark. Et fremskudt dige på nord vil i stedet for kunne være en langt mere intelligent og smuk løsning på en fælles kystsikring. Og beboerne på nord vil få en – om muligt – endnu bedre udsigt. Og endelig vil vi få fuld støtte fra de syv Køge Bugt-kommuner, som har protesteret mod dumpningen af slammet i Køge Bugt.

Hvad venter vi på?

Med venlig hilsen

Flemming Blønd

Kommunalbestyrelsemedlem for Sydamagerlisten