Hvorfor er vi tilfredse i liste T

Der skal ikke være tvivl om, at vi i liste T er glade over det budgetforlig, der er indgået imellem alle kommunalbestyrelsens partier. Både fordi det er et fornuftigt forlig i forhold til Dragørs økonomiske situation, og fordi alle partier er med. Det er simpelthen så vigtigt, at vi arbejder med hinanden og ikke imod hinanden. Men også fordi borgere og institutioner har bidraget med fyldige og kloge høringssvar, som vi har kunnet lytte til, inden budgettet blev endeligt fastlagt. Det vidner om styrken i vores lille kommune.

For liste T er en sund og styret driftsøkonomi en forudsætning for, at vi kan skabe landets bedste kommune. Det er en forudsætning for at kunne opstille og realisere visioner samt politiske målsætninger. Og det er også en forudsætning for at kunne gennemføre større investeringer og skabe ro om kommunens udvikling og selvstændighed.

Når man læser budgettet, er det tydeligt, at de strukturelle analyser, der ligger til grund for budgettet, netop er et af de værktøjer, som vil kunne sikre en sund og styret driftsøkonomi. Men det er ikke nok. Derfor skal der ikke bare til næste år, men i alle år fremover arbejdes for en klar økonomisk styring. Det skal både ske med bedre regnskabsopfølgning og med en langt højere grad af gennemsigtighed, end vi har været vant til. Herunder gennem fortsatte analyser af vores struktur og arbejdsgange. Og vi tror på, at det kommer med den nye og fagligt kompetente direktion på rådhuset, som i et tillidsfuldt samarbejde med alle dele af forvaltningen, vores skoler, daginstitutioner og ældreplejen vil finde kloge måder at varetage kommunens kernefunktioner.

I budgettet for 2021–2024 har vi skåret ned på ledelseslaget og prioriteret varme hænder og kloge hoveder, som arbejder tæt med borgerne.

Vi reducerer ledelseslaget på skolerne, så vi nærmer os det niveau, der fungerer i andre kommuner. I praksis er der skåret to ledere ud af budgettet på hver af skolerne. Halvdelen af besparelsen overføres til skolernes driftsbudget – den anden halvdel spares væk. Lykkeligvis er flere af mellemlederstillingerne på skolerne allerede vakante.

Vi sparer ikke på klubberne, men giver dem en ny opgave med at understøtte sårbare og udsatte børn i Dragør Kommune. Målet er at skabe et alternativ, der gør det muligt for udsatte elever, der ikke trives i en normalklasse, at blive i et tilbud i kommunen – tættere på netværk og lokalsamfund og med større fleksibilitet, så de berørte elever lettere kan vende tilbage til folkeskolen – i stedet for at blive sendt ud af kommunen til meget dyrere specialtilbud. Målet er at gøre det bedre for den enkelte elev og billigere for kommunen.

Vi har allerede skåret på ledelsen på rådhuset. Her vil besparelserne fortsætte med optimering af blandt andet bogføring og regningsudsendelse – herunder med brug af robotter. Men den beskårne direktion har travlt. Derfor har vi også besluttet at ansætte en medarbejder, som skal kunne bistå direktionen med gennemførelse af nye projekter.

Ældreplejen er et af de økonomisk tunge områder i kommunen – væsentligt dyrere, end i andre kommuner. Derfor er vi glade for beslutningen om at gennemføre en ny visitation af hjælpen til ældre over 65 år.

Vi har i Dragør haft fokus på hjælp og omsorg. Og det skal vi holde fast i til de ældre, der har behov for det. Men vi ser også et mål i at hjælpe vores ældre til at blive selvhjulpne. Det er der værdighed i. Det har faktisk været et politisk mål i mange år, og nu skal det gennemføres.

På anlægssiden er vi tilbageholdne med nye, store projekter. Her er fokus på vedligeholdelse af vores bygninger og veje, så de ikke forfalder, og på havnen. Det sidste er der fornuft i, fordi forbedringer på havnen vil give mulighed for nye bådpladser, og dermed kan investeringen finansieres af øgede indtægter.

Vi ser frem til et spændende år i 2021. Med den fælles budgetvedtagelse indebærer mulighed for et generelt samarbejde om konkret politik.

Selvfølgelig er der ikke enighed om al ting. Men forliget viser, at vi kan bøje os mod hinanden. Vi kan diskutere indhold. Det er bare så godt. Vi kan arbejde tværpolitisk, og det er jo det Tværpolitisk Forening (liste T) står for.

1.-viceborgmester Peter Læssøe, skoleudvalgsformand Annette Nyvang, Ebbe Kyrø og Ann Harnek, medlemmer af kommunal-bestyrelsen, samt Kristine Bak, formand for Tværpolitisk Forening

