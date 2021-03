Vi har modtaget:

Hvorfor melder Venstre & Co. ikke noget ud om borgmesterposten?

Det er nu to uger siden, at borgmesteren meddelte, at han går af. Siden da har ingen af partierne meldt ud, hvad der kommer til at ske, og hvem der bliver borgmester. Er det da kommet som en bombe?

I andre kommuner, der har oplevet, at en borgmester går af i utide, har det afgående borgmesterparti inden annonceringen fået en samlet aftale på plads. Rettidig omhu – hedder det vist. Venstre i Dragør har blot kastet bolden op i luften og overladt det til de øvrige samarbejdepartier. Og ingen af dem er særligt meddelsomme.

For et år siden valgte Venstre, Socialdemokratiet og DF at indlemme liste T i konstitueringsaftalen. Vi så dengang, hvordan liste T efter at have været i hård opposition, pludselig var klar til at tale om boligbyggeri på grønne områder, efter de fik en formandspost i Skoleudvalget. Siden denne konstituering har vi kun set det gå én vej: Øget gæld og forslag om projekter, der kun vil forværre kommunens anstrengte økonomi:

Først gældsatte Venstre, Socialdemokratiet, DF og liste T kommunen ved store lån. Og den afgående borgmester har lige prøvet at kalde dette en styrkelse af likviditeten? »Likviditet« for lånte midler er vist ikke særligt likvidt.

Dernæst har disse partier vedtaget, at der skal bygges på Engvej, men vil ikke fortælle noget om, hvor meget og hvordan. På trods af at dette, hvis gjort optimalt, ville kunne tilføre kommunen helt kritiske midler til den daglige drift af den grundlæggende service over for kommunens borgere.

I stedet for lancerede liste V og O årets mærkeligste politiske forslag om, at indføre Dragørs helt eget, og totalt overflødige, regelsæt for byens mange familier med hunde.

Og senest er Venstre, Socialdemokratiet og liste T krøbet i flyverskjul i forhold til at fortælle om denne periodes største sag – UNESCO-sagen.

Imens har Konservative meldt klart ud i alle sager, hvor de står henne. Primært ser man, at liste C står på vagt over for en yderligere forværring af kommunens økonomi. Nok ikke så underholdende og populistisk som skøjtebaner, hundehold og underjordiske parkeringskældre – men måske nøjagtigt det, der behøves lige her og nu.

Måske handler borgmesterposten mere om politiske studehandler på de førnævnte sager:

Overvejer liste T, om de overhovedet kan se sig selv pege på en ny venstreborgmester, når Venstre ikke melder klart ud, om de støtter sagen om UNESCO-udpejning.

Senest ser det ud til, at Venstre er begyndt at tvivle på deres eget forslag i sagen om løse hunde, og det billiger DF nok ikke, da de har stået skulder ved skulder med Venstre i lysten til at lave lokale forbud.

Og Socialdemokratiet og liste T er måske slet ikke enige om de mange boliger på Engvej, og Venstre vil måske slet ikke bygge almene boliger?

Er dette en bevidst række »cliffhangere« i en middelmådig og kostbar sæbeopera for at holde os hen i spænding – eller er det bare dårlig forberedelse?

Med venlig hilsen

Henrik Krogen

Skippervænget 9B