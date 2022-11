Hyldest til sportsudøvere og uddeling af initiativprisen

De er motionister, og navnet Gazellerne skal opfattes med et glimt i øjet, for de er ikke specielt hurtige – det er det sociale, der er i højsædet – fællesskabet – det at mødes med andre, sagde borgmesteren, der dog også konstaterede, at flere af dem har gennemført maratonløb, blandt andet i Berlin.

Gazellerne har over 100 løbere – og følges på de sociale medier af 380 »sofaløbere«.

Initiativprisen, som er på 25.000 kr., er sponseret af Danske Banks filial i Tårnby, og blev overrakt af filialdirektør Claus Dehn-Christoffersen, der fortalte, at det var en fornøjelse at overrække prisen til Gazellerne, som er et godt eksempel på at samle forskellig aldre og dyrke – og bidrage – til fællesskab.

Kenneth Bloch, der er initiativtager til Dragør Gazellerne, modtog prisen på vegne af fællesskabet og var både rørt og glad, da han takkede for nomineringen og prisen. »Kære gazeller – vi gjorde det,« lød det fra ham, der fortalte, at de startende fire mand nu er vokset til 100.

Gazellerne har også valgt at løbe penge ind til forskellige formål – igen i år har man eksempelvis støttet Knæk Cancer, fortalte Kenneth Bloch – her nåede bidraget fra Gazellerne op på hele 99.999 kr.