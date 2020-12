I turismens tjeneste

Danske turister

2020 har været et udfordrende år for turistkontoret – i det lille hyggelige turistkontor, hvor der andre år har været op til 14 personer med tre forskellige sprog, måtte der på grund af coronapandemien kun lukkes én gæst ind ad gangen, og der kom plexiglas op ved disken, for at sikre mod smitte.

Alligevel blev det er rekordår – hele 10.973 gæster har brugt turistkontoret mod 9.840 sidste år. På grund af coronapandemien først åbnede turistkontoret med lidt forsinkelse 11. maj og lukkede igen 30. september. Turistkontoret holdt dog også åbent i efterårsferien.

De fyldte busser med krydstogtturister udeblev, men til gengæld kom der gæster fra Skive, Randers og Ribe – ja fra de fjerneste steder af riget, ler Lena Just Lund, der konstaterer, at på grund af corona, kom de turister, der bevist vælger Dragør.

Faktisk har kasseapparat, kortlæser og MobilePay indimellem været rødglødende, og varerne er fløjet over disken. Der har været efterspørgsel på de bemalede Dragørsten, bøger og billetter til Dragør Museum og til byvandringer – og der er solgt ikke mindre end 650 fiskenet, så krabberne har levet livet farligt i havnen. Turistkontoret har også solgt frø fra stokroser, som værterne selv har indsamlet og pakket.

Turistkontoret har et tæt samarbejde med Historisk Arkiv Dragør om blandt andet byvandringerne. Også med havnen har turistkontoret et fantastisk samarbejde – og er med i havnens dialogforum, fortæller Lena Just Lund.

Og de er et dejligt samarbejde med Naturcenter Amager og Kongelundens Outdoorcenter, så Dragørs turister også kommer ud på strandengene og Kongelunden.

Værternes betydning

Lena Just Lund fortæller, at turistværterne er et trækplaster for turisterne – de sørger for, at gæsterne har det sjovt og får en god oplevelse af besøget i Dragør.

Alle gør det på deres egen måde, men der er smil på læben hos alle, siger hun. De første værter fandt hun på sine hundelufteture om morgenen, andre skriver eller kigger forbi. Og der er ingen aldersgrænse, siger Lena Just Lund – den ældste turistvært er 83 år.

De eneste krav til arbejdet er, at værten skal få folk til at føle sig velkomne, man skal holde af Drag-ør og bo herude. Og selv kommer Lena Just Lund nødigt gennem »røret«, ler hun.

Det store flertal af gæster, er glade og opfører sig pænt, men der har været enkelte ubehagelige oplevelser.

Da Lena Just Lund fik det at vide, anskaffede hun fluks et horn, som værterne kunne trykke på ved ubehagelige oplevelser og allierede sig med isbutik, café og restaurant på den anden side af vejen, så de, hvis de hørte et højt båt, kom til undsætning.

En såre enkel, men kreativ løsning, der gav tryghed for værterne.

Lena Just Lund stryger Dannebrog for sidste gang i år. Foto: TorbenStender.

Nyt turistkontor

Sidste år kom turistkontoret under Museum Amager – noget Lena Just Lund var en varm fortaler for. Turistkontoret og museet klæder hinanden, siger hun, der også kraftigt støtter flytningen fra det nuværende lille hus til Havnepakhuset.

For selvom er der utroligt hyggeligt i det lille turistkontor, og bygningen er højt elsket af værterne, så har de ofte spøgt med, at var der mere end fem personer i lokalet, var der ikke plads til at skifte mening, fortæller Lena Just Lund.

Der er behov for mere plads til de mange turister, og i Havnepakhuset er der både varme og plads, og de skal ikke bære borde og varer ind og ud.

Lena Just Lund lægger vægt på, at det er historien, der formidles til turisterne – og her er museerne så fine, siger hun.

»Vi skal passe på vort lille samfund og værne om de familier, der har lange rødder i historien,« siger hun og fortæller, at turisterne elsker freden herude – så det er noget, der skal bevares.

Med flytningen til Havnepakhuset følger en nødvendig omorganisering, der blandt andet betyder, at arbejdsgangen for den daglige leder bliver omlagt til andet faste arbejdstider på turistkontoret.

Det kan Lena Just Lund ikke se sig selv i, men selvom hun nu stopper som leder, vil hun fortsat være en del af turistarbejdet i Dragør. Hun skal blot finde en ny vinkel, siger hun, der finder, at turistarbejdet set med hendes øjne er det mest attraktive job i Dragør.

Og at turistkontoret flytter, betyder ikke, at turistværterne skal lægge deres hjertevarme, rummelighed og personlighed bag sig – for det er turistkontorets livsnerve.

Arbejdet er sjovt og livgivende, konstaterer Lena Just Lund, og selvom den store hvalp Paddy, så ikke kommer til at blive »turisthund«, ligesom Angel, der døde i sommer – er det svært at forestille sig, at al den energi, der er i Lena Just Lund, ikke vil komme til udtryk på den ene eller anden måde til gavn for Dragør.