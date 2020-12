Nyt fra Dragør Boldklub:

Ikke mere fodbold i år

Som de fleste ved, har coronapandemien lagt alle serie-fodboldrækker ned – også københavnsserien, som Dragør Boldklubs (DB) bedste hold spiller i.

Efter et forår med store udfordringer kom turneringen i gang midt i august, men allerede den 24. oktober blev den stoppet brat. Der var et lille håb om, at de sidste tre turneringskampe kunne afvikles i løbet af december måned – men på grund af det forlængede forsamlingsforbud er den plan nu skudt helt ned. De sidste kampe skal derfor afvikles i det nye år. Det bliver selvsagt et travt forår og en besværlig træningsplanlægning, hvis forsamlingsforbuddet stadig gælder i det nye år.

Coronanedlukning

DB’s bestyrelse har hele tiden forholdt sig til både DBU’s og Dragør Kommunes retningslinjer i forhold til restriktioner på grund af coronasmittefare.

»Da vi i maj fik lov til at åbne op igen, havde vi et super samarbejde med kommunen, der på få dage fik streget en masse femmands-baner op på anlægget, sådan at alle kunne træne i grupper af maks. 10 personer,« siger Søren Houen, der er en del af boldklubbens bestyrelse.

Han fortæller, at trænerne, lederne og spillerne var supergode til at få det hele til at fungere – også da der blev åbnet mere op, og der kunne spilles kampe igen. »Som bestyrelse har vi hele tiden været i kontakt med årgangene og holdene, og vi har fornemmet en stor glæde ved, at alle kunne være i gang,« lyder det fra Søren Houen.

For at kompensere for hele coronasituationen har DB givet et beløb per medlem til holdkasserne, som man kunne bruge i »Tutten«. På den måde har klubben givet medlemmerne lidt tilbage, forsøgt at understøtte det sociale og skabt omsætning i »Tutten«, der i flere omgange har været lukket eller kraftigt indskrænket i sine aktiviteter.

»Vi følger hele tiden nye retningslinjer, senest da alle over 21 år igen kun måtte være 10 på banen samtidigt,« tilføjer Søren Houen.

Sidenhen har yderligere restriktioner ramt hovedstadsområdet. Det betyder, at der nu maksimalt må deltage 10 personer i fritidsaktiviteter – eller for boldklubbens vedkommende 10 spillere per bane. Og som reaktion på disse nye restriktioner har bestyrelsen i DB valgt at gå tidligt på juleferie. I mandags, den 7. december, blev alle fodboldaktiviteter i klubben således – i håbet sænkning af smittespredningen, så træningen kan genoptages i begyndelsen af det nye år – indstillet.

Bestyrelsen har i hele denne omskiftelige tid været meget taknemmelige for alle de frivillige, der gør et kæmpe stykke arbejde for at holde gang i bolden på banen og boldklubben i al almindelighed. Søren Houen tilføjer ordene: »Og så ser vi frem til mere normale tilstande, hvor alle de sociale elementer, vi savner, kan kobles til fodbolden igen.«

Et holdspil

»Covid-19 har påvirket træningen negativt, fordi der ikke er kommet noget flow,« fortæller Henrik Gundersen, der er træner for DB’s førsteholdstrup, til Dragør Nyt. Han fortsætter: »Fodbold er et holdspil, og en af vores forcer er sammenhold, og det har været vanskeligt at praktisere under diverse restriktioner.«

Træneren er glad for, at Dragør Boldklubs førstehold har overrasket med godt spil, der foreløbig har resulteret i en tredjeplads i københavnsserien. »Det er en klub og en trup med et kæmpe potientiale,« fortæller træneren, som i øvrigt mener, det vil være sundt for klubben at finde fodfæste i den øverste halvdel af tabellen og så bygge på derfra.

»Omvendt kan man jo ikke bede spillerne om at gå ud og tabe, så hvis der ligger en oprykning lige foran os, så tager vi den med,« tilføjer Henrik Gundersen med et grin.

FCK-samarbejde

Dragør Boldklub har indgået et nyt sambejde med FC København på ungdomsfronten. »Samarbejdet med FCK gælder kun for børneårgangene – dvs. U/5- til U/12-rækkerne – og er for både drenge og piger,« fortæller Jacob Halling Pedersen, der er bestyrelsesmedlem i Dragør Boldklub.

Det er ikke et elitært samarbejde, som kun retter sig mod de mest øvede spillere i de enkelte årgange. »Dertil har vi topcenteret,« siger Jacob Halling Pedersen, som tilføjer: »Samarbejdet er bredt funderet, og håbet er, at det er til gavn for alle i børneafdelingen.«

Bestyrelsen i Dragør Boldklub forventer, at der vil blive udarbejdet en analyse af Dragør Boldklub, når samarbejdet for alvor starter op. »Analysen vil formentlig identificere områder, hvor Dragør Boldklub kan blive endnu dygtigere, end vi er i dag. Vi kan så målrette arbejde på disse punkter,« uddyber Jacob Halling Pedersen.

Det er Dragør Boldklubs forventning, at FCK vil bistå med at uddanne DB-trænerne, så de bliver bedre rustet til den daglige træning og dermed kan tilbyde endnu bedre børnetræning for både drenge og piger på alle niveauer.

Trænerne vil ud over adgangen til træneruddannelse også få adgang til FCK’s øvelsesbank, hvori der findes aldersrelaterede træningsprogrammer, som kan give inspiration til træningen og gøre livet lettere for trænerne.

HR