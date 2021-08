»Ild og vand« på fortet

Torsdag aften i sidste uge, den 19. august, blev arrangementet »Ild og Vand« afholdt på Dragør Fort.

Aftenen var kommet i stand i et samarbejde imellem Naturvogterne Dragør, Dragør Ungdomsskole, foreningen Havhøst, Dragør Fort og kokken Peter Andersen fra firmaet Genskabt, og temaet var muslinger, tang og muligheden for at starte maritime nyttehaver op i Dragør.

Tv-værten Lene Beier lagde ud med at byde velkommen på Naturvogterne Dragørs vegne, og herefter fortalte Martin Sleimann fra Dragør Ungdomsskole om muslinger, tang og om deres fantastiske evne til at rense vand. For eksempel fortalte han, at en enkelt blåmusling kan rense 200 liter vand i døgnet!

Hardy Jensen fra foreningen Havhøst var næste taler, og han fortalte om de mange foreninger, der er dukket op i hele landet, hvor man er begyndt at dyrke muslinger, tang samt østers til eget brug – til gavn for miljøet og til brug i undervisningsregi. Det sidste oplæg kom fra kokken Peter Andersen, der diskede op med den lækreste muslingesuppe lavet over bål, som de cirka 60 fremmødte kunne nyde i det skønne vejr og den smukke solnedgang.

Efter måltidet blev oplæggene fulgt op af en drøftelse omkring mulighederne for maritime nyttehaver i Dragør. Her fik gæsterne mulighed for at spørge ind til tankerne, og Hardy Jensen fra Havhøst, Christoffer Søe fra Dragør Ungdomsskole samt Lennart Løfberg, formand for Naturvogterne Dragør, deltog beredvilligt i snakken om bl.a. placeringen af nyttehaverne, hvad de næste skridt skal være – og hvordan andre foreninger i andre dele af landet er kommet i gang.

Christoffer Søe forventer, at et eventuelt kommende anlæg ville være meget værdifuldt for Dragør Ungdomsskole til undervisning om muslinger og tang til Dragørs skolebørn.

Aftenen mundede ud i, at ca. 20 borgere meldte sig klar til at hjælpe med at starte projektet op. Der vil snarest blive inviteret til et opstartsmøde, hvor det videre arbejde skal organiseres.

Naturvogterne Dragør har flere projekter i støbeskeen, herunder affaldsindsamling den kommende søndag – læs mere her.