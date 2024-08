Copenhagen – Hygge&Happiness. Værk af Ina Wittbold.

Ina Wittbold med gæsteudstillere

Af Mikael Sonne



Fra torsdag den 8. til torsdag den 15. august udstiller Ina Wittbold samt gæsteudstillere værker i Dragør Havnegalleri, Strandlinien 17. Vær opmærksom på, at udstillingen begynder en dag før normalt.

Ina Wittbold arbejder med en kubistisk og arkitektonisk tilgang til hendes malerier. Motivet opbygger hun ved hjælp af geometriske former, hvor hun skifter mellem 2D og 3D perspektiver. Ligeledes eksperimenterer hun med forskydninger og rumlige planer i hendes malerier.

Essensen af hendes kunst er at skabe et visuelt spændende værk, hvor hun forener forskellige elementer såsom farve, former, udtryk og struktur. Fascinationen af kubismen og arkitektur præger hendes værker og hun har med tiden udviklet sin egen distinktive stil.

Oftest skaber Ina Wittbold små serier af malerier, hvor hun inddrager elementer fra tidligere serier og derved opnår en sammenhæng og udvikling i porteføljen.

Intentionen er at udtrykke følelser og tanker unikt og på en visuelt dragende måde, som beriger betragteren, og efterlader den med et varigt indtryk.

Nogle af hendes seneste projekter har blandt andet været kunstplakaten »Kunstøen Amager« og et maleri i anledning af Korsvejskirkens jubilæum. Hun er permanent repræsenteret i Galleri Syveren i Hundested, og hun er gallerist i Dragør Havnegalleri.

Derudover underviser hun i maleworkshops og har deltaget i over 60 udstillinger i kunstforeninger, gallerier og på kunstmesser.

Gæsteudstillere

Sammen med Ina Wittboldudstiller følgende gæsteudstillere: Lene Kjeldsen, Karen Gurli Larsen, Anja Henckel, Jeanne Bottelet Willesen, Luna Vikke, Anja Christensen, Alice Christoffersen og Nina Augustinussen.

Der er fernisering fredag den 9. august kl. 15–18.

Gratis adgang.