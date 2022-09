Indsamling på Huskedagen

Lørdag den 24. september samler Alzheimerforeningen ind i hele landet ... også her i Dragør

På Huskedagen, lørdag den 24. september, kl. 11–14 samler Alzheimerforeningen ind til de mange tusinde demensramte familier i Danmark. Det oplyses, at behovet for støtte er større end nogensinde, og Jørgen Frederiksen, der er indsamlingsleder i Dragør, har derfor brug for endnu flere frivillige til at samle så mange penge ind, som muligt.

Huskedagen er Alzheimerforeningens navn på den årlige mærkedag og landsindsamling. Formålet med dagen er at udbrede kendskabet til demens og samtidig at samle ind til fordel for de op mod 90.000 mennesker, der lever med en alvorlig demenssygdom, og de cirka 400.000 pårørende, der står lige ved siden af.

Under overskriften »Husk Mig« går frivillige på gaden for at støtte mennesker med demens tæt inde på livet.

I Dragør lover Jørgen Frederiksen, at både folk på gaden og folk, der melder sig som indsamler, kan se frem til en god oplevelse. Men han mangler denne gang folk, der kan gøre dagen til en større succes.

»Vi er nogle få frivillige, som prøver at få samlet så mange penge som muligt sammen til støtte for arbejdet mod demenssygdommen. Vi mødes rundt i byen med smil. Men vi mangler stadig indsamlere, så har du tid og lyst, så tøv ikke med at melde dig som indsamler,« siger Jørgen Frederiksen og tilføjer, at det kun drejer sig om at bidrage med godt tre timer af sin tid lørdag den 24. september.

En af dem, der samler ind, er danseren Silas Schwartz Holst, hvis far lider af fremskreden Alzheimers sygdom – en sygdom, som igennem årene har tæret på familien og vendt op og ned på far og søn-relationen:

»Det er psykisk hårdt at være vidne til, at et menneske, man holder af og elsker, forsvinder, uden at man kan gøre noget. Alt det, der udgjorde min far, er her jo ikke længere. Det er så vigtigt, at vi får samlet flest muligt penge ind til den her sag, for det er afgørende, at der sidder folk, der er klar til at hjælpe alle os, som går igennem et demensforløb – og det kan ikke ske uden penge,« fortæller Silas Schwartz Holst.

Ingen vej tilbage

Hos Alzheimerforeningen glæder man sig over Silas Schwartz Holsts bidrag – og der nikkes genkendende til hans historie.

»Når demens rammer, er det en omvæltning for alle i familien. Man siger farvel til meget af det velkendte og goddag til en helt ny livssituation, der desværre oftere bliver mødt med flere fordomme, end forståelse. Og der er ingen vej tilbage, for der findes ingen kur mod demens – ikke endnu. Derfor samler vi ind til at kunne skabe større forståelse om demens og støtte og hjælpe de ramte familier, samt sikre at der forskes i en fremtidig behandling mod demens,« fortæller formand for Alzheimerforeningen, Birgitte Vølund.

Det er syvende år, Alzheimerforeningen afholder landsindsamling. Sidste år blev der indsamlet 1,75 mio. kr. til mennesker med demens og deres pårørende.

Støtte

Skulle man have lyst til at støtte op om landsindsamlingen, er der flere måder at gøre det på – de er alle listet op på foreningens hjemmeside – ved støtte til den lokale del af indsamlingen tages kontakt til Jørgen Frederiksen på tlf.nr.: 22 53 49 76 eller e-mailadressen: jorgenf1952@gmail.com

www.huskedagen.dk