Indsamling til Ukraine

Onsdag den 15. marts slog foreningen Kolo Nordic portene i den gamle værftsbygning på Dragør Havn op for en indsamling til fordel for ofrene i krigen i Ukraine.

Kolo Nordic, der har udført frivilligt hjælpearbejde i Ukraine siden starten på krigen for mere end et år siden, melder, at nøden i landet er stor, og at der er mangel på mange ting.

Ved indsamlingen i Dragør, der løber frem til lørdag 15. april, er der sat fokus på de ting, der er størst efterspørgsel på: Børnetøj og -sko, modermælkserstatning, soveposer, tæpper, tekstiler og stof, alt i værktøj, it-udstyr (computere, tablets, mobiltelefoner samt powerbanks m.m.), generatorer, hospitalsudstyr til akutmodtagelse samt hygiejneprodukter til børn og voksne såsom bleer, bind og engangshandsker m.m.

Derudover modtages også flyttekasser samt bobleplast til transporten.

Kolo Nordic tilbyder virksomheder, der står foran udskiftning af it-udstyr, afhentning af det brugte.

Frem til den 15. april vil de frivillige to dage om ugen stå klar til at tage imod donationer: onsdage fra kl. 16–18 og søndage fra kl. 13–16.

Da det indsamlede løbende vil blive sorteret, pakket og sendt af sted i lastbiler, opfordrer Kolo Nordic alle til at aflevere donationerne hurtigst muligt.