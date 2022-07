Indsamlingsløb for Parkinson

Dragør Cykelklub er på banen som medarrangør af et syv timer langt cykelløb til fordel for sygdomsramte

Lørdag den 6. august afvikles der på ruten »Tonseren« i Dragør et indsamlingscykelløb til fordel for foreningen fit4cures arbejde omkring Parkinsons sygdom.

Det er i samarbejde med netop foreningen fit4cure, at Dragør Cykelklub arrangerer cykelløbet, der er åbent for alle, som har lyst til at støtte op om foreningens arbejde. Ud over udbredelse af kendskab til Parkinsons sygdom og netværksdannelse søger foreningen – via motionsprægede aktiviteter – at skabe gode rammer til forbedring af livskvaliteten hos personer, som er ramt af sygdommen.

Løbet, der før tiden med corona varede 12 timer, bliver nu afviklet over 7 timer, deraf navnet Parkinson 7H. Det køres på samme 9,7 km lange rundstrækning – en rute, der i cykelkredse går under navnet Tonseren. Ved start- og målområdet, der er beliggende ved den sydlige P-plads på Skovvej, vil der, som ved de tidligere løb, for at skabe den helt rigtige løbsstemning være opsat telte samt borde og stole, hvor både løbsdeltagere og supportere vil kunne nyde musik, mad og drikkelse.

Da ruten ligger i et fladt område med begrænset trafik, kan den gennemkøres forholdsvis hurtigt, og for hver tilbagelagt omgang vil løbets sponsorer donere et beløb. Hvor mange omgange – og hvor lang tid, man vil lægge i løbet – er op til den enkelte deltager – eller hold, om man vil – for deltagerne inddeles i hold af tre ryttere.

Til registrering af omgange har arrangørerne entreret med DGI, der ved hjælp af sit professionelle udstyr vil føre regnskab med deltagernes præstationer – et regnskab, som i øvrigt også vil indgå i arrangørernes præmieringssystem – for der vil væreogså være præmie til både bedste hold og rytter.

Deltagergebyr – se mere om arrangementet og tilmelding dertil på dragoercykelklub.dk