Mindeord:

Inge Poulsen er ikke længere blandt os

Det er med stor sorg, at bestyrelsen i Dragør Biografforening har modtaget meddelelsen om, at biografdirektør Inge Lindgreen Poulsen er død.

Inge drev igennem mange år Dragør Bio med stort engagement, og det er hendes fortjeneste, at vi stadig kan se film i vores lokale biograf.

Da Dragør Biografforening overtog den daglige drift af biografen, var det med stor hjælp og støtte fra Inge, der tålmodigt og med stor viden satte os ind i alle aspekter af biografdriften. Ud over at stå for den praktiske oplæring af bestyrelsen, så delte hun også sine erfaringer og sit store kendskab til filmbranchen, som hun holdt så meget af, og som hun ivrigt fulgte til det sidste. For os var det af stor betydning, at Inge altid havde tid til en biografsnak.

Inge Lindgreen Poulsen brændte for at give gode filmoplevelser videre til byen, og hun gik aldrig af vejen for at fortælle os, hvis hun mente, vi havde truffet forkerte filmvalg. Altid med argumenterne i orden, så vi blev klogere og drog fordel af hendes mangeårige erfaring.

Vi vil – helt i Inge Lindgreen Poulsens ånd – fortsætte med at give mulighed for store filmoplevelser til både store og små, Dragør-borgere og gæster.

Æret være Inges minde.

Mette Jansen

På vegne af Dragør Biografforening