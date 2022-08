Ingen betalingsparkering

Klima-, By- og Erhvervsudvalget anbefaler, at arbejdet med betalingsparkering stoppes

Et flertal på fem medlemmer af Klima-, By- og Erhvervsudvalget fra Konservative, Sydamagerlisten og Venstre besluttede onsdag den 10. august at anbefale, at Dragør Kommunes forvaltning indstiller arbejdet med indførsel af betalingsparkering. Både Socialdemokratiet og liste T ønskede, at arbejdet skulle fortsætte.

Emnet har længe været på politikernes dagsorden.

Efter §17, stk. 4-udvalget om Infrastrukturs fremlæggelse af deres arbejde i november måned sidste år besluttede kommunalbestyrelsen at udskyde beslutningen om betalingsparkering, til den nyvalgte kommunalbestyrelse var tiltrådt efter årsskiftet.