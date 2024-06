Vi har modtaget – fælles politisk udtalelse:

Ingen boliger i stueplan

Politikerne vil nedlægge forbud, indtil lokalplanen kan ændres

Konservative (C), Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Moderaterne (M), Sydamagerlisten (L) og Tværpolitisk liste (T) har drøftet Kongevejens udvikling og den nuværende lokalplan for området.

Nuværende lokalplan giver mulighed for etablering af boliger i såvel stueetage som førstesal. En eventuel etablering af boliger i stueetagen skal godkendes af kommunen.

Der er enighed mellem partierne om, at der ikke ønskes en boligudvikling i stueetagen på Kongevejen.

Bygningerne har en vital betydning for det samlede handelsliv på Kongevejen og skal fortsat være detailhandel.

Partierne er derfor indstillet på at anvende Planlovens §14, der giver mulighed for at nedlægge forbud mod disse, såfremt der ansøges om etablering af boliger i stueetagen.

Samtidig vil partierne bede forvaltningen om at lægge nuværende lokalplan i kø til udarbejdelse af en revideret lokalplan, når øvrige lokalplaner, der afventer behandling, er færdigbehandlet.

Man er velkommen til at kontakte undertegnede med eventuelle spørgsmål til sagen.

Med venlig hilsen

borgmester Kenneth Gøtterup, C, tlf.: 30 10 10 82,

samt gruppeformændene

Nicolaj Bertel Riber, A, tlf.: 28 25 55 88,

Helle Barth, V, tlf.: 30 10 10 76,

Lisbeth Dam Larsen, M, tlf.: 23 37 81 59,

Flemming Blønd, L, tlf.: 43 63 22 02

og Peter Læssøe, T, tlf.: 21 67 45 10