Normal få ikke lov til at anvende deres normale skrifttype til skiltningen. Foto: TorbenStender.

Ingen nåde for Normal

Den fremadstormende kæde kan ikke få politisk opbakning til at bruge deres eget logo på facade

Af Rasmus Mark Pedersen



At Dragørs gamle by er helt unik, hersker der ingen tvivl om. Men fremover kan der være endnu en ting, der giver byen noget, som ikke findes nogle andre steder:

Normal-butikken på Neels Torv kan nemlig få et ganske anormalt skilt, fordi deres logos skrifttype ikke er normalt nok.

Forvirret? Forklaring følger …

Da Normal åbnede i Irmas gamle lokaler i januar, så fik butikken smækket et lysende logo op på bygningen, som ikke overholder reglerne for, hvordan man må skilte i den gamle by.

Derfor hænger der lige nu et ulovligt skilt, og Normal har så forsøgt at være i dialog med Dragør Kommune om, hvad de så kan få lov til at hænge op på den gulkalkede bygning.

Det seneste forslag fra kæden er et mindre sort logo over døren uden lys i samt mere diskrete folie i vinduerne.

Forslag nedstemt

Dette vurderede administrationen skulle til godkendelse i Klima-, By- og Erhvervsudvalget, fordi reglerne for gågaden foreskriver, at erhvervsdrivende kun må have skilte i en skrifttype, der er geometrisk enkel.

Her skiller Normals logo sig ud ved at være alt for anormalt til Dragørs regler.

Samtidig bryder det også denne regel: »Standardskilte med varemærke og fabrikater kan ikke tillades.«

Kæden fik ikke dispensation af politikerne til at bruge sit eget logo, så nu skal de komme med en ny løsning for, hvordan de vil leve op til reglerne.

Da diskussioner til udvalgsmøder ikke er offentlige, har vi på Dragør Nyts redaktion gerne villet vide, hvad der ligger til grund for den politiske afvisning.

Derfor har vi forespurgt partierne i kommunalbestyrelsen om, hvorvidt Normal på nogen måde kan få lov til at bruge sit eget logo. Og svaret lyder, det kan de umiddelbart ikke.

Unikt miljø

Peter Læssøe fra liste T forklarer det sådan her:

»Forvaltningen vil nu gå i dialog med Normal igen for at få skiltningen til at fremstå mere i overensstemmelse med lokalplanen. Det, synes vi, er fint at tage en runde mere på,« skriver han – og lægger vægt på, at lokalplanen betyder, at gaden har sit særpræg:

»Det helt unikke, hyggelige og charmerende miljø, vi har på Kongevejen i Dragør, skyldes blandt andet, at vi ikke som i stort set alle andre danske gågader lader store firmaers logoer dominere vores facader – og det, synes vi, er vigtigt at holde fast i. Normal ligger centralt på den mest fremtrædende plads på Kongevejen, og det forpligter,« mener han.

Socialdemokratiets spidskandidat, Nicolaj Bertel Riber, mener også, at det er vigtigt at værne om:

»Vi har i den gamle by et helt særligt kulturarvsmiljø, som er beskyttet gennem generationer. Det skal vi værne om. Derfor er Socialdemokratiet som udgangspunkt ikke for dispensationer i den gamle by. Som virksomhed har man valgt at placere sin butik i dette særlige kulturarvsmiljø, der er beskyttet af en lokalplan med videre. Det vil sige, at reglerne er kendt på forhånd. Så vi har intet problem med at håndhæve de regler, der gælder,« forklarer han.

Venstres Helle Barth stemmer i:

»Kongevejen ligger som handelsgade i en gammel bydel, hvor jeg mener, at der skal tages hensyn til områdets historiske karakter,« skriver hun til Dragør Nyt.

Beskeden fra Moderaternes Lisbeth Dam er lige så klar og kortfattet:

»Normal skal ligesom de øvrige forretninger på Kongevejen følge den gældende lokalplan,« lyder hendes ord.

Tre bestemmelser

Borgmester Kenneth Gøtterup fra Konservative påpeger, at: »… andre erhvervsdrivende i byen kan jo godt finde ud af at overholde reglerne om skiltning.«

Derfor mener han, at Normal har handlet mod bedrevidende:

»Normal var bekendt med – inden de satte skiltet op – at en skiltning skal overholde lokalplanens bestemmelser og godkendes af kommunen. De har valgt ikke følge reglerne, og vi har bedt dem om at overholde lokalplanen.«

Han er i øvrigt ikke helt enig i Dragør Nyts udlægning af, at Normal ikke må bruge sit eget logo, hvis de er blevet pålagt at ændre skilte og skrifttype:

»Der er ikke sagt, de ikke må bruge deres logo. De skal blot afpasse det til lokalplanens bestemmelser, og det, synes jeg, er helt rimelig i en fredet og bevaringsværdig bymidte.«

Og som Peter Læssøe fra liste T gør opmærksom på, så er reglerne altså ret tydelige i forhold til varemærker og kæder:

»Der er intet mindre end tre bestemmelser i lokalplanen for Kongevejen om skiltning. Den sidste lyder: Standardskilte med varemærke og fabrikater kan ikke tillades. Skilte for koncerner, kædeforretninger, brancher o.lign. må indordne sig de i denne lokalplan gældende regler. Den formulering skal man tage alvorligt,« skriver han.

Dragør Nyt har også spurgt politikerne om, hvorvidt de mener, lokalplanen fra 1979 trænger til en opdatering. Og det er der ingen af dem, der mener.

Derfor får vi altså med al sandsynlighed snart en helt anormal Normal på Neels Torv. Dragør Nyt følger med i, hvordan facaden så kan komme til at se ud.