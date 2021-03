Der bliver atter i år mulighed for udeservering på Neels Torv. Arkivfoto: HAS.

Ingen permanent tilladelse denne gang

Dog bliver der i 2021 på grund af coronapandemien mulighed for at fortsætte udeserveringen på Neels Torv

Efter at have modtaget §17 stk. 4-udvalget for infrastrukturs anbefaling om de fremtidige udeserveringsregler i byen skulle By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) onsdag den 17. marts træffe en endelig beslutning. Sagen har været meget debatteret både i Dragør Nyts spalter og på sociale medier. Fronterne har været trukket op, og debatten har til tider været hård. Det er måske derfor, at BEPU på deres februar-møde valgte at sende sagen videre til §17 stk. 4-udvalget for at få deres anbefaling.

§17 stk. 4-udvalget fremlagde tirsdag den 9. marts deres forslag til, hvordan man i fremtiden kan lave regler om udeservering. Ud fra disse anbefalinger og drøftelserne på mødet den 9. marts, havde Dragør Kommunes forvaltning lavet et forslag til et nyt regelsæt.

Forvaltningens forslag på ikke mindre end ni underpunkter nåede dog ikke til afstemning, idet først det konservative medlem af BEPU, Kenneth Gøtterup, og sidenhen de øvrige medlemmer af udvalget fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre, (AOTV) fremsatte ændringsforslag.

Vedtagelsen

Med et flertal på seks af udvalgets syv medlemmer var det ikke en overraskelse, at der var størst tilslutning til AOTV’s ændringsforslag. Konservative undlod at stemme.

Det blev vedtaget, at forvaltningen skal revidere regelsættet for udeservering med afsæt i københavnermodellen, som er Københavns Kommunes regler.

Dog er det allerede besluttet at bibeholde de nuværende paragraffer, der bestemmer, at:

»Inventarets materialer og farver skal godkendes af kommunalbestyrelsen og skal bidrage til en harmonisk helhedsvirkning i det samlede gademiljø« samt »der må ikke i serveringsområdet uden særlig tilladelse opstilles yderligere inventar såsom reklamestativer, attrapper, reklamestandere, lampetter, plantekasser og lignende«.

Det blev vedtaget, at der i regelsættet bliver indarbejdet regulativer om omfanget af reklameskilte, plantekasser og andet udstyr samt rydning af områderne til andre formål. Udeserveringssæsonen vil vare fra uge 12 til uge 43, og inventar må stå fremme døgnet rundt.

Udeservering udenfor sæsonen bliver mulig, såfremt inventar fjernes dagligt efter lukketid.

På grund af de fortsatte covid-19-restriktioner får Hallöy Café igen i år mulighed for at opstille seks firmandsborde på Neels Torv.

Udvalget vil på et senere møde tage stilling til udeservering på torvet fremover, når det er klarlagt, i hvilket omfang ledelinjen i fortovet kan rykkes i forhold til brandhensyn og tilgængelighed, og når retningslinjerne er endeligt fastlagt.

Fru Munk får tilladelse til at etablere udeservering over for egen facade på modsatte side af gaden, hvor Irma ligger. Dog skal offentlige bænke fortsat være til offentlig benyttelse.

Såfremt 2021-sæsonen rammes af covid-19-restriktioner, gives der tilladelse til udeservering på kørebanearealet i parkeringslommen på Strandlinien udfor Dragør Strandhotel.

På et senere BEPU-møde vil forvaltningen komme med forslag til hvilke konsekvenser, der skal være ved gentagende overtrædelse af reglerne for udeservering. Forvaltningen vil ligeledes komme med forslag til en informationsskrivelse, der skal omdeles til butikkerne, og de skal undersøge muligheden og prisen for at flytte ledelinjen ud for butikkerne på Neels Torv for at give bedre plads til udeservering. Endelig skal forvaltningen undersøge muligheder for stadebetaling.

Mange af AOTV’s forslag beror på forvaltningens forslag og indgik også i Konservatives forslag. Der var dog mindre forskelle i de to forslag, blandt andet under punktet, der vedrørte placering af inventar efter lukketid.

Permanent tilladelse

Punktet med størst uenighed var dog forholdet omkring udeservering på Neels Torv, hvor Konservative foreslag lød, at den nuværende ledelinje skal bibeholdes, og at der gives permanent tilladelse til opsætning af seks mindre borde i et markeret område. Bordene skal fordeles efter indbyrdes aftale til de butikker, der ansøger forvaltningen om tilladelse.

I en protokoltilføjelse fremsat af Konservative beklagede de, at der ikke kunne findes flertal til at give en permanent tilladelse.

»C finder ikke grundlag for at begrænse tilladelse til et år og mener, der bør træffes langvarige beslutning, og henviser til den megen forvirring, der er skabt gennem 4–5 år om midlertidig servering på havnen,« lyder protokoltilføjelsen.

TM