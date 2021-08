Inspiration på Kongelundsfortet

Idrætsordfører Stén Knuth besøgte Kongelundsfortet for at se, hvordan de lokale skoler arbejder med udeundervisning

I Dragør Kommune har man netop igangsat en større satsning, hvor »udeskole« skal blive en endnu mere integreret del af undervisningen i kommunen.

Onsdag den 11. august besøgte Venstres idrætsordfører og næstformand i børne- og undervisningsudvalget, Stén Knuth, Kongelundsfortet sammen med Friluftsrådet og borgmester Helle Barth.

Winnie Grosbøll, der er direktør i Friluftsrådet, og rådets formand, Niels-Christian Levin Hansen, fortalte om mulighederne og visionerne for mere friluftsundervisning i Danmark.

Leder af Dragør Ungdomsskole Christoffer Søe beskrev deres arbejde med Friluftsskolen, og 9.B på Store Magleby Skole mødte beredvilligt op for at demonstrere øvelser og fortælle, hvordan det er at tage skolebøgerne med ud i naturen. Sammen med deres dansklærer, Rine Korte, arbejdede de med digte, og bagefter lavede Martin Sleimann fra ungdomsskolen trivsels- og teamarbejde med klassen. Begge dele er nemlig noget af det, der fungerer rigtig godt uden for klasselokalet.

Og de voksne slap da heller ikke fra fortet uden at have været med. De konkurrerede om, hvem der først kunne brænde snor over med ved brug af henholdsvis to stykker træ, en kniv og et strygestål.

Udeundervisningen i Dragør Kommune er gennem flere år sket i faste forløb med læseplaner for alle klassetrin.