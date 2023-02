Irma lukker

Uden at have tal på det har han således også fra sine mange år i Irma en klar fornemmelse af, at det er den kæde, hvor flest medarbejdere ender med at have 25-års- eller sågar 40-års-jubilæer.

Og at Irma vækker følelser, har man også oplevet lokalt, for da Coop i 2011 ændrede SuperBrugsen tilbage til Irma, forlød det i første omgang, at butikken skulle være en Fakta. Det afstedkom en stærk reaktion fra den lokale befolkning, der meget hellere så »deres Irma« vende tilbage.

Betydningen for byen

Hvad der fremover kommer til at ske i de lokaler, der altså nu i godt 56 år har huset dagligvarebutik, vides ikke endnu.

Bygningen ejes af Coop, der ikke p.t. har meldt andet end lukningen ud. Men reaktionerne fra såvel de borgere som handlende og lokale politikere, Dragør Nyt har talt med, er enslydende. Det vigtigste for dem er, at butikken, der med sin meget centrale placering ved Neels Torv har en markant profil i byen, ikke kommer til at stå tom – samt at der er et stort behov for en dagligvarebutik i selve byen.

En dagligvarebutik har stor betydning ikke bare for de lokale, der bor i byen, men også for de mange sejlende gæster. Dragør har hver sejlersæson gæster, der er vant til at kunne proviantere i byen og derfor tager en tur op i butiksgaden.

Blandt de mange kunder er der en særlig gruppe, der betyder meget for medarbejderne i Irma og personligt for Mogens Christensen – og det er de ældre borgere, der trods begrænset mobilitet sætter en ære i selv at klare dagligdagens indkøb, og for hvem den lokale Irma er eneste reelle mulighed. Det er ikke mindst med tanke på dem, at butikschefen afslutningsvis gentager, at Irma Dragør fortsætter helt som normalt i de kommende måneder.

