Vi har modtaget:

Ja til Dragør som skøn UNESCO-by

Dragør Nyt bringer for tiden indlæg, som er imod, at Dragør bliver UNESCO-verdensarv.

Man frygter masseturisme ligesom i store turistbyer og steder såsom Venedig, Barcelona osv. Dragør skal imidlertid ikke sammenlignes med sådanne byer, men med andre verdensarvssteder med langt lavere besøgstal i Danmark.

Dragør er ikke en storby, et storslået monument eller et prægtigt bygningsværk. Dem har UNESCO udpeget masser af. Det fine ved Dragør er netop, at byen og havnen så ægte afspejler en ydmyg kultur for almindelige søfolk i de store sejlskibes tid.

Den gamle bydel

Dragørs kulturarv er enestående og bør bevares – for vores egen og vores børns skyld.

Dragørs gamle bydel er en by for mennesker – huse og gader har menneskelige dimensioner og små afstande. Byen rummer en sjælden atmosfære, som alle nyder at gå rundt i. En UNESCO-status kan motivere os til at sikre en ekstra bevaringsindsats og dermed sikre Dragørs kulturarv for kommende generationer.

Havnen

Den gamle havn hører med til kulturarven. Havnen er vores fælles sted, hvor alle kan færdes og opleve vandet, skibe, både og havneliv. Det er ikke nogens private sted, men offentligt ejet og bliver brugt af hele kommunens befolkning og folk udefra. Det er helt afgørende, at havnen ikke omdannes til kontorer og ikke-havnerelaterede funktioner, men derimod bevarer sit maritime præg.

Under en UNESCO-status vil kommunen stadig have kompetencen til at styre udviklingen gennem sin planlægning og byggeadministration, men en UNESCO-status kan hjælpe med til, at der tages hensyn til bevaringsværdierne og det maritime præg.

En levende by

Dragør har med Kongevejen en overskuelig og attraktiv bymidte, som er værd at fastholde. Det er et levende bymiljø, som mange andre skrantende byer i Danmark misunder os. Caféerne har efterhånden erstattet mange af de tidligere butikker, men det er trods alt bedre, end en gågade med lutter tomme lokaler. Og turisterne står faktisk for en betydelig del af omsætningen i flere af butikkerne.

En levende bymidte uden drastiske ændringer vil klæde en UNESCO-by.

Økonomien

Dragør er økonomisk klemt, og vi skal tænke os godt om, hvordan vi bruger vores penge. Regnestykket er imidlertid ikke så simpelt. Turismen vil ikke kun betyde udgifter. Den vil også skabe indtægter til byen. Og hvor meget er en UNESCO-status værd som brand for byen og kommunen?

Som udgangspunkt er vi allerede godt stillet. Husene i den gamle bydel er generelt velholdte og skal ikke renoveres. Vi har museer, der kan formidle historien. Vi har et pakhus, der kan bruges som turistkontor og informationscenter. Og vi har gode parkeringsmuligheder for turister yderst på havnen og ved fortet.

Altså, lad os dog udnytte den anerkendelse, som en UNESCO-status kan give, og ikke kun være os selv nok!

Med venlig hilsen

Claus Brøgger

Løkkestien 1