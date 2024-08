Jagt på spor fra fortiden

Både forældre og børn stak snuden i fortiden under kyndig vejledning fra en en professionel arkæolog. Foto: TorbenStender.

Gevinsten efter gravearbejdet. Foto: TorbenStender.

Jagt på spor fra fortiden

På Amagermuseet kunne enhver blive arkæolog for en dag

Af Thomas Mose



Museum Amager fortæller på deres hjemmeside, at amagerbønderne gravede deres penge ned før svenskerne hærgede i 1600-tallet. Nogle af mønterne er siden hen blevet fundet igen.

I sidste uge havde både børn og forældre mulighed for at finde nogle af disse fantastiske skatte på Amagermuseet i Store Magleby. Museet havde nemlig besøg af arkæolog Rikke Søgaard, der hjalp gæsterne, så de med metaldetektor og spade selv kunne prøve, at finde spor fra fortiden, og samtidig blive klogere på arkæologiens forunderlige verden.

Der forlyder dog ingen historie om opdagelse af store guldskatte – men måske spirer der en drøm om at blive fremtidens Indiana Jones hos nogle af de mange børn der deltog.