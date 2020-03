Jobbank i Dragør

Jobbank skal hjælpe med at skaffe hjælp, hvis og når situationen omkring COVID-19 giver et behov for øget arbejdskraft

»Vi har brug for alle med en sundhedsfaglig uddannelse – også pensionister. Kom og gør en forskel. Arbejdet er lønnet« – sådan lyder det under overskriften Vi får brug for dig – Jobbank, som blev slået op på Dragør Kommunes hjemmeside fredag den 20. marts.

Dragør Kommune oplyser, at jobbanken ikke kun er henvendt til kommunens medarbejdere, men i høj grad også til kommunens øvrige borgere. Det kan være borgere, som har et overskud og mulighed for at hjælpe til, når krisen i kølvandet på coronavirus for alvor forventes at spidse til.

En del af det lokale beredskab

»Det er særligt på det sundheds- og plejefaglige område, at vi opruster og øger beredskabet, « siger Tina Roikjer Køtter, chef for Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune.

»Det er måske ikke lige i dag, men det kan hurtigt komme, at vi får brug for ekstra hænder at trække på i hjemmeplejen eller Omsorgscentret Enggården. Derfor er vi meget taknemmelige, hvis borgerne vil melde sig i vores jobbank på dragoer.dk – som er kommunens hjemmeside,« fortsætter hun.

Sundhedsfaglige kompetencer

Til jobbanken er det primært personer med sundhedsfaglige færdigheder og kompetencer, som Dragør Kommune efterlyser. Det gælder for eksempel, hvis man er social- og sundhedsassistent, sygeplejerske eller social- og sundhedshjælper.

»Der kan for eksempel sidde nogle borgere i vores lokalsamfund, som har skiftet karrierevej og på nuværende tidspunkt måske ikke bruger deres uddannelse. Det kan også være borgere, som er gået på efterløn eller pension. Vi hører gerne fra dem alle,« siger Tina Roikjer Køtter.

Arbejdet er lønnet

Såfremt man bliver aktiveret i beredskabet og sendt ud på en opgave, vil borgeren blive aflønnet efter gældende regler.

På dragoer.dk kan man læse, hvilke opgaver som kan komme i spil, og hvordan man tilmelder sig.