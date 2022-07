Fra jubilæumsfest til levendegørelse

Jubilæumsudstillingen er dog allerede blevet pillet ned igen – for der skulle gøres plads til Amagermuseets tre uger levendegørelse, der begyndte i går, tirsdag den 12. juli – og derfor vil museet nu igen denne sommer summe af glade frivillige og forventningsfulde kursister fra Københavns Universitet, som har meldt sig til årets »levendegørelsesakademi«.

På et ugelangt kursus skal de studerende prøve kræfter med historieformidling og selv prøve at stå over for museumsgæsterne. Og samtidig giver kursisterne også noget tilbage til museet.

»Kurset er både sjovt og lærerigt – et er teoretisk viden, noget andet er praktisk erfaring. Selvom Amagermuseet har afviklet levendegørelse mange gange, er mødet med de studerende også vigtigt for os. Deres input inspirerer os til at udvikle konceptet,« fortæller museumsinspektør Christian Aagaard, der leder kurset.

Fotoudstilling

I udstillingslokalerne på Amagermuseet vises udstillingen »Stemmer fra Ama’r«. Det er en fotomontage af Rikke Colburn, som er blevet til i samarbejde med podcaster Majken Astrup. De stemningsfulde fotografier skildrer Amager som kulturlandskab og tætbeboet ø med mange forskellige miljøer. Udstillingen står frem til og med uge 42.