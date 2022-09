Jubilæumskoncert

Søndag den 28. august dannede det forhenværende bådeværft ramme om en koncert af Birgit Løkke og hollandske Floor Wittink.

Koncerten var den første i en række på tre koncerter i anledning af kunstforeningen Refleksioners 10-års-jubilæum og 500-året for hollændernes indvandring til Store Magleby. Og de illustrende temaer, vand, tang og jord, kom til udtryk på forskellig vis – blandt andet ved bunker af tang og jord placeret på gulvet i den gamle værftsbygning og afspilling af en video af flydende tang i Øresund, altimedens kartofler som supplement til lyden af det hollandske sprog tilsat improvisationer over hollandske melodier fra 1500-tallet blev hældt ud over trommer.