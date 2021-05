Jubilæumsudstilling

Vedkommende udstiling

Udstillingsarkitekterne udtrykker håb om, at gæsterne, der besøger Amagermuseets nye udstillinger, vil kunne se og mærke, at de sammen med museets kuratorer har gjort sig umage med at præsentere og formidle genstandene på en måde, som gerne skal være vedkommende for gæster i dag.

Idéen er at skabe en rumlig fortælling, hvor alle mennesker kan få noget ud af at besøge udstillingen. Derfor formidles der både i form af tekst, lyd og billeder – og der er skabt flere siddepladser, så de besøgende har mulighed for at opholde sig i længere tid i udstillingen og dermed kan fordybe sig i materialet.

Et eksempel på de innovative løsninger, der er skabt i den nye udstilling, er en væg i rummet, som præsenterer Amagermuseets dragtsamling. Her har man skabt en transparant stålkonstruktion med indbyggede udstillingsmontrer, skilte med mere. I konstruktionen er der blevet indbygget en række gamle skuffer fra et møbel, som i mange år havde stået på museet med børnetøj i. Nu har man fået bragt skufferne frem, så folk kan se, hvad der er i dem, og museets fagkyndige har udvalgt nye beklædningsdele til skufferne.

»Sådan en idé med at genbruge gamle inventardele og indbygge dem i nye møbler ... man ved aldrig rigtig, om det fungerer, før man ser resultatet,« siger Stine og Matilde Friese. Når man træder ind i rummet, kan man imidlertid konstatere, at det heldigvis fungerer rigtig godt her i rummet. Der er blevet fremstillet nogle store fotostater med historiske fotos, hvor beklædningsdelene er i brug, og på den måde bindes alle elementerne i rummet sammen på en meget fin måde.

Udstillingsarkitekterne udtrykker afslutningsvis deres håb om, at det er lykkes at skabe en stemningsfuld udstilling, som gæsterne bliver glade for:

»Det skal helst være sådan, at der i en udstilling er mange lag at dykke ned i. Og væggen i dragtsamlingen er et godt eksempel på et sted i den nye udstilling her på Amagermuseet, hvor man kan fordybe sig – og hvor gæsterne forhåbentlig vil komme igen og igen – og opdage nye ting hver gang.«

Museerne åbner

I løbet af den kommende uge, uge 20, åbner museerne under Museum Amager op for den nye sæson. Der er fortsat mange restriktioner i samfundet, og man skal således blandt andet have coronapas for at få adgang til udstillingerne.

For turisterne i Dragør byder den kommende sæson på noget nyt, da det lille turistkontor ved siden af Dragør Museum i år afløses af et besøgscenter, der får til huse i pakhuset på Dragør Havn.