Jul i coronaens tegn

Jul i kirkerne

For mange mennesker indledes juleaften med julegudstjeneste i enten Store Magleby Kirke eller Dragør Kirke – og der plejer at være fyldt godt op. Sådan bliver det ikke i år – i begge kirker skal man således tilmelde sig på forhånd for at få en plads.

I Dragør Kirke afholdes tre gudstjenester juleaften, og da ingen kan forestille sig en julegudstjeneste uden sang, må der kun være 57 personer på kirkebænkene, som retningslinjerne er p.t.

For at kompensere for den stærkt begrænsede mulighed for kirkegang vil man på Dragør Kirkes hjemmeside kunne opleve de første to af de tre julegudstjenester via livesteam.

I Store Magleby Kirke afholdes de sædvanlige fem julegudstjenester – herunder midnatsgudstjenesten – og også her vil man gerne synge – og derfor må der her højst være 80 kirkegængere på kirkebænkene.

For at tilgodese de mange mennesker, der ikke har mulighed for at få plads, afholdes en ekstra julegudstjeneste tirsdag den 22. december. Denne gudstjeneste, hvor også kun 80 personer må være til stede, bliver optaget og vil juleaften kunne ses via kirkens hjemmeside.

Dragør Kirke melder allerede udsolgt til julegudstjenesterne, mens man i Store Magleby Kirke først åbner op for tilmelding på tirsdag, den 1. december.

I begge kirker holdes der gudstjenester kl. 10 i juledagene umiddelbart efter juleaften. Her vil der også blive julet – og der kræves ikke tilmelding på forhånd.

I Store Magleby Kirke indleder man julen allerede på søndag den 29. november. Her afholder man nemlig børnegudstjeneste kl. 15, hvor det markeres, at året nu er nået til første søndag i advent.

Julekoncert og -stemning

I Store Magleby Kirke opføres også i år Händels Messias. Der vil dog være begrænset adgang for publikum – til gengæld afholdes koncerten to gange samme dag, søndag den 20. december. Og det traditionelle graverboligmøde med gløgg og julehygge afholdes i kirkerummet.

Dragør Kirke inviterer til en stemningsfuld aften, hvor kirkens kor synger julen ind. Det sker med servering af en kop gløgg »to go«, så kirken ikke kun dufter af håndsprit, som det udtrykkes i kirkebladet.

Yderligere information findes på: www.dragoerkirke.dk og www.storemaglebykirke.dk – samt i annoncer i denne uges avis på siderne 5 og 6.