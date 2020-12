Jul i Dragør Erhverv

Coronapandemien har været hård mod erhvervslivet. Også foreningen bag – Dragør Erhverv – har haft et udfordrende år med aflysninger af størstedelen af medlemsarrangementerne.

Man fik dog ved årets begyndelse afviklet erhvervslivets nytårskur – hvorvidt det bliver muligt at gentage et lignende arrangement næste år er endnu uvist.

I begyndelsen af december måned, under de – på tidspunktet – foreskrevne covid-19-regler, lykkedes det at få afholdt et gå hjem-møde.

Julehilsen

Som en ekstra julehilsen i den svære coronatid har Dragør Erhverv valgt at sende en julekurv ud til alle sine medlemmer.