Jul på Amagermuseet

I Dragørstuen er temaet Kai Lippmann, der var en af Amagermuseets første ildsjæle. Han sad i museets bestyrelse og cyklede i sin fritid rundt til gårdene for at indsamle genstande til museet. Udstillingen forestiller et bestyrelsesmøde ved juletid i 1920’erne, hvor der af bestyrelsesmedlemmerne bliver taget beslutning om, hvilke genstande der skal med i den nye udstilling på museet.

Tømmerupstuen vises jul på Amagertorv i København i 1500-tallet, hvor Mor Sigbrit havde inviteret Christian 2. og hans dronning, Elisabeth, på julevisit den 6. dec, nemlig Sankt Nikolaus’ aften, der er en helt særlig dag i hollandsk juletradition.

I malerisalen er der glimt af juletræets historie. Her er fortællingen blandt andet om det første juletræ i København og det første juletræ på Amager, som ses på Julius Exners maleri »En hjemmedåb«. I lokalet er der også opstillet en fin pyntet garnvinde med gran og æbler samt en julepyramide. De sidste to er forløberen for juletræet i stuen.

I Dirch Jansen-stuen er man rejst tilbage til 1860’erne, hvor Dirch Jansen som barn og fortæller om sin far, der kom hjem fra torvet i København med et juletræ, som familien selv dekorede med hjemmelavet julepynt og forskellige spiselige lækkerier som pølser og småkager. På bordet ligger gåsestegen fint pyntet med gran, flag og manchetter lige til at blive spist af familien.

I pigekammeret er gårdens døtre meget interesserede i nabolandets juletraditioner, som den svenske tjenestepige har fortalt om. I Sverige bliver hyldes Lucia i stor stil, så døtrene gør klar til luciaoptog og til at servere luciabrød med kaffe til.

I gårdens storstue huserer i julens anledning bager Ibsen fra Dragør. Han har et spændende udvalg af lækre julekager. Rundt omkring ham er nisserne dukket frem for at hjælpe til ... hvor mange er der? Måske kan de tælles? Men pas på! I hjørnet står julebukken og skuler. Han var en del af en juleleg, men var et symbol på fanden selv.

I caféen serveres der lune hjemmelavede æbleskiver med varm gløgg.

For børnene er der nissesporjagt. Nissens forsvundne tøj skal findes?

Juleudstillingen fortsætter efter åbningen på lørdag frem til og med søndag den 19. december og kan ses i museets åbningstid, som er onsdag–søndag fra kl. 12–16.

Entré. Husk at alle over 15 år skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at få adgang – museet på sin side har lovet at sørge for god plads og masser af håndsprit samt for løbende at være opdateret på situationen.