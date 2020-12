Jul på arkivet

Frem til jul vil der på Historisk Arkiv Dragørs bygning på Stationsvej 5 blive vist Drag-ørs største julekalender – og i det gamle rådhus’ vinduer ud mod Dragør Stationsplads vil man følge med, når der hver dag åbnes en låge.

Bag lågerne gemmer sig underlige tegn og symboler. Det er de gamle bomærker, som bønderne i Store Magleby brugte til at mærke deres dyr og til at kende forskel på deres marker.

Til hvert bomærke hører der to historier – den sandfærdige historie om gårdmændene og deres familier og en rigtig julehistorie om arkivnissen Arkibald, der flyttede fra gård til gård, inden han endelig fandt sig et hjem på det gamle rådhus i Dragør. Her bor han stadig – og han kravler også i år op i Kikkenborgen på toppen af taget for at holde øje med, om juleforberedelserne går, som de skal.

På Historisk Arkiv Dragør holdes åbent indtil jul, og der sælges både nye lokalhistoriske bøger og holdes udsalg af alle de gamle. I denne periode er der mulighed for at se udstillingen med historiske fotos fra befrielsesdagene i 1945. Udstillingen indeholder et udvalg af mere end 700 fotos, der blev optaget af lokale amatørfotografer i dagene efter den 5. maj 1945.