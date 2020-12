Jul uden kirkekoncerter

Søndag den 20. december skulle der have været afholdt julekoncerter i Store Magleby Kirke. Det var værket »Händels Messias«, som i uddrag skulle have været opført i det flotte kirkerum.

»Han er den eneste person, jeg ønsker at se, inden jeg dør, og den eneste jeg ville være, hvis jeg ikke var Bach.« Disse ord er store, og ikke mindst, når de er tilskrevet Johann Sebastian Bach, der regnes for barokkens væsentligste komponist – ikke desto mindre faldt ordene som en cadeau til en anden komponist, nemlig Georg Friedrich Händel, der op gennem 1700-tallet havde et yderst omfattende virke som musiker og komponist. Han regnes for én af Tysklands væsentligste bidrager til musiklitteraturen, men han var i størstedelen af sit liv bosat i London og opnåede hér regulær stjernestatus i byens sprudlende musikliv – en status, han i øvrigt blev umådelig rig på.

I folkemunde regnes oratoriet Messias for Georg Friedrich Händels mest kendte opus og ses ved juletid hvert år opført rundt omkring i hele Danmark. Men oratoriet er qua sit navn en fortælling om hele Jesu liv, og publikum har for længst vænnet sig til ikke blot at høre profetien om Jesu komme og beskrivelsen af hans fødsel, men også fortællingen om hans død og opstandelse.

»Værket blev oprindeligt uropført i påsken 1742, men selvom rammefortællingen om Jesu liv kan menes at høre bedre til i forbindelse med passionstiden, er der fortsat noget fantastisk smukt ved at lade julen være fejringen af ikke blot Jesu fødsel, men hele hans livsvirke og idealer,« fortæller Erik Kolind, der er organist i Store Magleby Kirke. Han fortsætter:

»Mere end nogensinde har det kristne budskab om næstekærlighed noget at sige til et moderne menneske, og Händels Messias er fortsat en idéel mulighed for at lade sig opfylde af julens budskab gennem musikken, som fortsat er blandt de mest ikoniske værker i den klassiske musiklitteratur.«

Erik Kolind og kirkens øvrige personale havde set frem til de altid yderst stemningsfulde koncerter, men de nye restriktioner, udmeldt mandag den 7. december, har bevirket, at man har måttet træffe den svære beslætning at aflyse koncerterne.