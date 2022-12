Juleboder

Dragør Borgerforenings juleboder blev som vanligt afholdt i festsalen i borgerforeningens hus.

Rigtig mange besøgte det lille julemarked, hvor der var godt gang i salget fra de mange forskellige boder. Julestemningen var i top blandt de besøgende, som også kunne nyde et glas gløgg og æbleskiver.

Borgerforeningen afholdt vanen tro et lotteri til fordel for til Dragørs kultur- og fritidsliv – og det oplyses, at alle gevinster er blevet afhændet.