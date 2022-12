Julecirkus

For første gang nogensinde lagde Cirkus Baldoni torsdag den 15. december turen forbi Dragør med deres julecirkusforestilling. I den forbindelse kunne Dragør Nyt i samarbejde med Baldoni via en cirkuskonkurrence sende hele 20 heldige vindere til juleshowet, der fandt sted i Hollænderhallen.

Showet blev nydt af knap 200 publikummer – og Cirkus Baldoni oplyser, at de håber på at kunne lave julecirkusset til en tradition og vende tilbage igen næste år. Men så længe behøver man dog ikke at vente på at komme i cirkus igen. Baldoni er nemlig tilbage i Dragør allerede til foråret, hvor de på Færgevej giver forestillinger torsdag den 18. og fredag den 19. maj.