Julehandel i en coronatid

Butikker, restauranter og caféer står julepyntede, og de erhvervsdrivende gør en stor indsats for at skabe en god oplevelse for kunder og gæster midt i coronapandemien. Den lokale opbakning til Dragørs erhvervsdrivende er heldigvis stor – for det er vigtigt, at man bakker op og støtter hinanden i denne anderledes juletid

Af Birgit Buddegård

Coronavirussen har vendt op og ned på dagligdagen og er desværre også en ubuden gæst i denne ellers så søde juletid. Men ikke alt er trist.

Dragør Gadelaug har ikke ladet sig kue, men har pyntet hyggeligt op i byen, hvor juletræet – godt nok uden den traditionelle højtlæsning – står tændt på Neels Torv.

Grantræer, halmballer og lyskæder giver stemning og gør juleindkøbene hyggelige.

Også i Dragør Centret mærker man julens komme, og alle butikker, restauranter og caféer rundt om i Dragør gør sig stor umage for at skabe gode – og coronasikre – oplevelser for kunder og gæster.

Philip Helgstrand, der ud over at drive Dragør Strandhotel, også er formand for Dragør Gadelaug, fortæller til Dragør Nyt, at gadelavet fungerer fint, og han er stolt over, at der er så fint pyntet op.

Han fortæller, at i de forløbne måneder har strandhotellet haft flere danske gæster – og især i weekenderne kan han mærke, at folk gerne vil ud. Flere spiser søndagsfrokost og gerne på strandhotellets terrasse, hvor gæsterne næsten sidder i det fri. Men naturligvis har restauranten savnet både de udenlandske turister og de større selskaber, som forsamlingsloftet på 10 personer har lagt en dæmper på.

Amarminoen betyder dog flere gæster, fortæller Philip Helgstrand – en del på travetur kommer og spiser sen frokost eller tidlig aftensmad.

Når han kigger ind i julemåneden, er den præget af de mange aflyste julefrokoster. Weekenderne ser ret gode ud, men det ville være fint, hvis lidt flere valgte at spise ude også på hverdagsaftener, lyder et julemånedsønske fra ham.

Et juleønske, der gerne må fortsætte ind i det nye år, hvor mange selskaber allerede er aflyst.

Maria Nielsen, indehaver af guldsmeden Barbara Maria. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Julestemning og magi

Hos guldsmed Barbara Maria fortæller indehaver Maria Nielsen, at gadelavet prioriterer hygge og giver den fuld gas med udsmykningen. Også i forretningen har de pyntet mere – det er vigtigt i et år som i år, lyder det fra hende. Hun vil med egne ord tilbage til stemning i julen – julemagien – alt det hyggelige skal ske i år.

Maria Nielsen siger, at branchen ikke har været så hårdt ramt af coronakrisen – mange holder ikke den store fest, men vælger måske derfor at markere en mærkedag med et smykke.

Kunderne kommer fordi de er glade, siger fra Maria Nielsen – og mange mænd vil i denne tid gerne med et smykke vise hustruen, at han elsker hende. Hun fortæller også, at folk har handlet lokalt og bakket op – »det betyder så meget,« understreger hun, der også konstaterer, at hun aldrig har arbejdet så meget, som i år.

Maria Nielsen ser med fortrøstning ind i julemåneden. Kunderne er tidligt på den, de vil ikke stå i kø, og hos Barbara Maria har man solgt julegaver i hele november måned.

Foto: Hans Jacob Sørensen.

Kunderne er glade for håndsprit

I Irma fortæller butikschef Mogens Christensen, at kunderne er glade for den opstillede håndsprit, som de bruger i en sådan grad, at han forventer, den er kommet for at blive. Og kunderne er også gode til at huske mundbindet, konstaterer han. Personalet spritter af konstant, og derfor er der ude bagved også sat håndcreme frem til dem.

Irma har i de forløbne måneder faktisk haft en flot fremgang af kunder – og der er også vækst i omsætningen, fortæller Mogens Christensen.

Det, at så mange arbejder hjemme, betyder, at der skal købes ind til frokost, der ikke som ellers bliver indtaget i kantinen. Og under lockdown, hvor også restauranter havde lukket, var der nok en del, der erstattede fredagsmiddagen i byen med indkøb af noget ekstra lækkert til weekenden, lyder det fra butikschefen.

Butikken er julepyntet – selvom en vandskade i sommer ødelagde den gamle julepynt – så også her har julestemingen indfundet sig godt hjulpet af julens mange særlige varer.

Mogens Christensen er dog spændt på, hvordan julehandlen vil forløbe. De store julefrokostselskaber er aflyst, og dermed også indkøbene til dem, og det samme gælder for adventhyggen med en større vennekreds omkring gløggen, konstaterer han. Men måske vil folk i stedet for samle sig i flere mindre grupper. Det vides ikke, og det gør det svært at beslutte, hvor meget der skal købes ind til butikken, siger Mogens Christensen, der dog umiddelbart tror, at det, de taber på fraværet af de store sammenkomster, vil blive opvejet af, at kunderne mødes i andre sammenhænge, så det samlede regnestykke alligevel går op.

Natascha Engelhard (tv.) og Betinna Nørbølle fra rsoptik med butikkens nye UVC-desinfektionssystem. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Dræber virus

Hos rsoptik er man gået all in på at sikre kunderne mod coronavirus – og andre virus og bakterier for den sags skyld. I mandags blev der i synsprøverummet opsat et UVC-desinfektionssystem, der i løbet af kort tid kan fjerne al virus fra alle overflader.

Det er ophængt i loftet, og når en synsprøve er overstået, går optikeren ud af rummet, lukker døren og sætter via mobiltelefonen desinfektionssystemet i gang. Efter et kvarter til 20 minutter er alle overflader rensede – det være sig covid-19- såvel som forkølelsesvirus – og næste kunde kan uden risiko for smitte tage plads. Og når en kunde har prøvet en brille, renses brillerne efterfølgende i en maskine to par ad gangen, før næste kunde får lov at sætte dem på næsen. Begge tiltag er noget, forretningen vil fortsætte med – også efter tiden med corona, fortæller Natascha Engelhard og Bettina Nøbølle.

Karsten Laugesen fra rsoptik fortæller pr. telefon, at det i princippet går godt for optikerbranchen, der stort set befinder sig på status quo fra tidligere coronafri år. Han glæder sig over, at rsoptik tiltrækker nye kunder, og synes, det er godt at være to brillebutikker i Dragør, så behøver kunderne ikke at forlade Drag-ør for at finde et alternativ udvalg.

Julemåneden er ikke optikernes tid, siger han, der mener, at branchen skal vænne kunderne til, at en julegave også kan være et gavekort til nye briller.

Lisbeth Hansen foran butikken De små Engle, som hun driver med sin søster, Anette Hansen. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Jul i Dragør Centret

Også på Maglebytorv har julen sat sit præg, og hos De små Engle er man parat til at hjælpe kunderne med at finde den helt rigtige gave til de små. Lisbeth Hansen fortæller, at i starten af coronanedlukningen kunne hun og søsteren Annette Hansen, der sammen driver butikken, mærke, at kunderne ikke turde gå ud, så det kneb med handlen. Men samtidig var landet lukket ned, og børnene hjemme, så der var behov for lidt ekstra legetøj i hjemmene.

De små Engle har ingen webshop, men de begyndte at lægge varer op på de sociale medier. Og kunderne ringede og spurgte på forskellige ting, som de to søstre kørte ud med, hvis ikke kunden selv kunne hente varen.

Folk kommer nu igen ind i butikken, men kigger ikke så længe, som før corona, fortæller Lisbeth Hansen.

Halloween, der er en af de store dage, floppede totalt – ingen havde brug for udklædning. Nu håber Lisbeth Hansen, at kunderne ikke køber alt på nettet, så De små Engle kan få en god julehandel. Hun understreger i øvrigt, at beboerne i Dragør i udpræget grad udstråler en »vi hjælper hinanden«-ånd.

Gå en tur i byen

Ved at støtte og handle lokalt bevares et levende handels- og restaurationsmiljø til glæde for alle. Og samtidig kan man nyde Dragørs specielle julestemning – for ikke at sige magi.