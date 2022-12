Julekoncert med børnekor

Efter to års ufrivillig coronapause fylder Dragør Kirkes Børnekor søndag den 11. december kl. 15 atter kirkerummet med skønne juletoner.

Koret indleder traditionen tro julekoncerten med et flot og stemningsfuldt luciaoptog, hvorefter de synger en række af de kendte og elskede julemelodier og nyere julesange.

Børnekoret akkompagneres af Karin Dalsgaard på cello – og af Dragør Kirkes organist Morten Pedersen på klaver og som korleder, i hvilken rolle han oplyser, at koret glæder sig enormt meget til at kunne optræde til julekoncerten igen, og samtidigt lover, at publikum vil få rig mulighed for at at synge med.

Gratis adgang.