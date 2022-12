Julekoncert

Københavns Kantatekor har speciale i opførelse af store oratorieværker med orkesterledsagelse, og ved denne opførelse var orkestret sammensat af musikere fra blandt andet DR Symfoniorkestret og Det Kongelige Kapel. Ved cembaloet sad et for Dragørs borgere kendt ansigt – nemlig Store Magleby Kirkes mangeårige tidligere organist Torkild Steinaa, der givet var særlig glad for to af de andre orkestermusikere, nemlig datteren Eva Steinaa, der er solooboist i DR Symfoniorkesteret, samt hendes tvillingesøster, Maria Steinaa, der er solofløjtenist i Det Kongelige Kapel.

De øvrige medvirkende var sopran Sofie Lund-Tonnesen, mezzosopran Ditte Erboe, tenor Mathias Monrad Møller og baryton William Jønch Pedersen.

Dirigent var Torben H .S. Svendsen, der har gjort store oratorieværker med kor og orkester til sit speciale og i øvrigt er Kantatekorets faste dirigent.

Koncerten, der varede hele to timer, var på et meget højt niveau, og publikum kvitterede da også med et meget langvarigt bifald.

BB