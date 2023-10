Stuntoptagelse til Tidsrejsen i 2013.

Julens eventyr optages i Dragør

For ti år siden etableredes i 2013 et klassisk julemarked på Badstuevælen i hjertet af den gamle by i Dragør. Markedet blev sammen med en række lokationer rundt om i byen brugt som kulisser for julekalenderen Tidsrejsen, der blev vist på DR første gang i december 2014.

Julekalenderen blev en stor seersucces, og julemarkedet blev gentaget i forbindelse med, at kalenderen blev sendt i tv. Og selve markedet blev også så stor en succes, at det siden er blevet en fasttømret tradition som et helt uundværligt element i de lokale juletraditioner.

Nu vender DR og Tidsrejsen tilbage med en efterfølger, når den gamle by i Dragør til julen 2024 atter danner baggrund for hele decembers familieunderholdning på DR. Tidsrejsen 2 vil således fra midten af oktober i år blive optaget i Dragør. Og byens borgere får muligheden for at være med som statister.

To måneders optagelser

Med start den 16. oktober vil DR Dramas filmhold frem til til den 20. december bevæge sig rundt på forskellige optagelsessteder i byen – blandt andet Dragør Skole, Dragør Havn og naturligvis Badstuevælen, som atter i år danner den smukke ramme om årets julemarked.

Filmholdet vil også være retur kort i uge 7, hvor der igen vil være optagelser på Dragør Skole. De præcise datoer for de forskellige lokationer er endnu ikke fastlagt, men DR Drama lover at holde alle borgere informeret, bl.a. gennem beboerbreve og offentlige opslag.

Under optagelserne vil DR Dramas team, udstyr og vogne være en del af bybilledet. Det kan betyde perioder med afspærringer og dirigering af trafikken. For at minimere generne vil DR Drama have medarbejdere i gule veste klar til at vejlede trafikanter.

Der vil også være aftenoptagelser, hvor brug af kunstigt lys er nødvendigt – særligt omkring julemarkedet på Badstuevælen i uge 50.

Statister søges

Hvis man går og drømmer om at blive skuespiller, så er der en gylden mulighed for at deltage som statist i »Tidsrejsen 2«.

DR Drama opfordrer borgere af alle aldre og baggrunde til at indsende en ansøgning til statistjulekalender24@gmail.com – med et vellignende foto samt kontaktoplysninger.

Ud over gavekort, og forplejning får man her en unik mulighed for at komme ud i stuerne landet over i lokale omgivelser – selvom byen i julekalenderen dog er fiktiv.

For at sikre en god kommunikation mellem DR Drama og Dragørs borgere vil der blive afholdt et informationsmøde tirsdag den 10. oktober kl. 17–18 på Dragør Besøgscenter i Havnepakhuset, hvor det blandt andet vil være muligt at høre mere detaljeret information om optagelserne.

De næste måneder vil altså byde på nogle magiske juleøjeblikke, der vil blive foreviget i Tidsrejsen 2, så Dragørs charmerende atmosfære kan blive delt med hele Danmark.

Se mere i annoncen side 5.