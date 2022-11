Julens traditioner på museum

Under julemarkedet vil der på Nordgård være salg af en masse forskellige julevarer: nisser, julepynt, brugskunst, hjemmelavet marmelade, småkager, honning og meget mere. Og som traditionen sig byder, vil der i sommerkøkkenet blive bagt æbleskiver som på oldemors tid.

Historisk julenostalgi spredes under juleudstillingen på den gamle museumsgård, hvor de mange stuer vil være pyntet op efter alle jule-kunstens regler. Heriblandt udstilles ud over juleskikke, som de kendes fra barndommens jul, også glemte skikke, der er forsvundet i takt med tiden ... For børnene er der med aktiviteten nissesporjagt skabt en helt ny tradition – kan de mon finde nissens forsvundne tøj?

I caféen på Amagermuseet vil der i hele udstillingsperioden være mulighed for køb af hjemmelavede, lune æbleskiver og varm gløgg.

Se også Amagermuseets annonce på side 5.