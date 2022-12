Juletid i Dragør

Han fortæller også, at han synes, en tur igennem den gamle by, på den første dag hvor sneen falder, er noget særligt. Og han glæder sig over, at butikkerne pynter flot op – samt finder, at julemarkedet på Badstuevælen sætter en smuk ramme, der spiller godt sammen med den gamle by og julehandelen i byen.

Julemarkedet åbent

Siden Tidsrejsen blev vist som julekalender på DR, er det årlige julemarked blevet en fast tradition, der kun har været afbrudt af coronanedlukningen i 2020, fortæller Mark Rutt, der er formand for foreningen Jul i Dragør.

Foreningen ejer de 14 boder, der udgør julemarkedet, og lejer dem ud – folk betaler for hver bod, og de penge, der kommer ind via udlejningen, går til udsmykning, ponyridning, bannere og annoncer, siger Mark Rutt.

Og foreningsformanden er glad for, at kommunen, der hjælper med opbevaring af boderne resten af året, også hjælper med at få dem sat op til første søndag i advent.

Der er mange borgere, der besøger julemarkedet løbende over de fire adventsweekender, hvor markedet holder åbent, og mange inviterer familie og venner udefra til hyggelig sammenkomst og en tur gennem byen.

Og støder Mark Rutt under julemarkedet på nogle af de besøgende udefra, opfordrer han dem gerne til at gå med i Levende Låger, så de også ser området. Han fortæller, at da Tidsrejsen blev genudsendt sidste år, pyntede foreningen »Farfars hus« og »Dixis fiskerhytte« – og det elskede ungerne, siger han.

Der er atter i år et varieret udvalg af boder med både mad og drikke samt gaveideer og underholdende indslag. Og i år er der ponyridning – i det omfang, vejret gør det muligt.

Mark Rutt beretter, der er et godt samarbejde mellem Drag-ør Gadelaug og julemarkedet, og borgmesteren retter en stor tak til både gadelavet og til foreningen Jul i Dragør, for deres arbejde.

»Jeg rækker gerne hånden frem til, at vi mellem de frivillige, forretningsdrivende og kommunen skal styrke vores samarbejde yderligere om at bevare og vedligeholde vores dejlige traditionen,« siger borgmesteren afslutningsvis.

BB