Kamp om spidskandidatur i Venstre

Når Venstre i aften, onsdag den 26. maj, afholder generalforsamling og opstillingsmøde til det kommende kommunalvalg, vil der være to kandidater til posten som spidskandidat.

Den ene kandidat er Helle Barth, der 1. juni sætter sig på borgmesterkontoret som afløser for partifællen Eik Dahl Bidstrup, der fratræder som borgmester for at blive formand for fagforeningen Krifa.

Et bredt flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og liste T indgik den 23. marts i år en aftale om at pege på Helle Barth som afløser for Eik Dahl Bidstrup.

For en uge siden meldte Kim Dupont også sit kandidatur som Venstres spidskandidat – noget formand for Venstre Erik Skovgaard Nielsen på de sociale medier udtrykker sin overraskelse over.

Og på det samme sociale medie udtaler Kim Dupont, at det har været omtalt som en formsag og underforstået, at Helle Barth som afløser på borgmesterposten så også var spidskandidat. Det er han ikke enig i, og derfor stiller han op, blandt andet fordi, han anser sig selv for den mere liberale af de to kandidater.

Helle Barth har ikke før opstillingsmødet ønsket at udtale sig om sit kandidatur eller sin modkandidat.

I henhold til vedtægterne skal spidskandidater melde deres kandidatur senest syv dage før generalforsamling og opstillingsmøde – og da denne frist er passeret, bliver det enten Helle Barth eller Kim Dupont, der vælges til Venstres borgmesterkandidat ved efterårets kommunalvalg.

