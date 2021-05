Kampen mod tangen

Selvom sommervejret lader vente på sig, tager Dragør Kommune endnu en gang kampen op imod tangen på Mormorstranden.

By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på deres seneste møde, tirsdag den 4. maj, at anbefale forvaltningens forslag til viderebehandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede sidste år, at Dragør Kommunes Vej- og Gartnerafdeling skulle overtage rydningen af den tang, der skyller op på stranden. Det blev ydermere besluttet, at kommunen skulle forsøge at komme af med tangen på en alternativ måde – frem for deponering, som er dyrt for kommunen.

Vej- og Gartnerafdelingen i kommunen har haft succes med løbende at holde stranden fri for tang og fedtemøg. Det skønnes, at der er opsamlet omkring 800 tons tang, som i øjeblikket ligger oplagret bag Mormorstranden. Det skønnes, at der i løbet af badesæsonen vil blive opsamlet yderligere 100–200 tons tang.

Forvaltningen oplyser, at der ind til nu er brugt cirka 500 mandetimer – svarende til cirka 200.000 kr. – på at indsamle tangen, samt at tiden, der er brugt på renholdelse af Mormorstranden, er gået fra andre projekter i Vej- og Gartnerafdelingen.