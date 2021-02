Lokalhistorisk tema – historien bag:

Kampensgade

Kampensgade hed tidligere Snaregade.

Det er vanskeligt at give et bud på husenes alder.

Formodentlig har den nordre side hørt sammen med ejendommen Strandstræde 2 og Strandgade 35 som en del af et gårdkompleks og er nok først engang i 1700-tallet blevet til selvstændige beboelser.

Det lille hus på hjørnet af Strandlinien og Kampensgade (nummer 4) var i nogle årtier omkring år 1800 bopæl for Dragørs berømte bygmester, Johan Hendrich Blichmann. Huset er dog ikke opført af Blichmann selv, for det blev ombygget i flere omgange i 1800-tallet, efter hans død. Men Blichmanns hjem har sikkert været et lige så beskedent hus, på trods af, at han i Dragør byggede nogle af byens største og mest markante bygninger.

Efter Blichmanns tid, havde beboerne naturligt nok maritime erhverv: Stymand, lods og matros. Arbejdspladserne lå jo lige på den anden side af gaden.

I årene omkring 1900 rummede bygningen en lille tøjforretning.