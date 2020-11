Vi har modtaget – åbent brev til Dragør Kommunalbestyrelse:

Kan byrådet overskue UNESCO-bindingen af Dragør?

UNESCO-projektet er byrdefuldt for beboerne og bekosteligt for kommunen

Dragør som by på FN’s »verdensarv-liste«. Det projekt har hidtil i debatten – også her i Dragør Nyt – været præsenteret som problemfrit for kommunen og borgerne. At det ikke er tilfældet er fremgået af grundige drøftelser i Dragør Bevaringsnævn, hvor jeg er formand. Drøftelserne pegede på en række uafklarede spørgsmål.

Disse spørgsmål må afklares af kommunalbestyrelsen inden den endelige stillingtagen til UNESCO-ansøgningen. En afklaring er også en forudsætning for, at der kan foregå en velinformeret offentlig debat forud for indgivelse af ansøgningen.

På Dragør Bevaringsnævns møde den 21. oktober i år foreslog jeg at skrive til kommunalbestyrelsen for at få besvaret disse spørgsmål. Det ønskede et flertal af bevaringsnævnets tilstedeværende medlemmer ikke at gøre. Derfor har jeg som borger nu skrevet til kommunalbestyrelsen.

De spørgsmål, som kommunalbestyrelsen allerede nu må afklare, er følgende:

Indskrænkning af beboernes rettigheder

Hvad betyder en status som verdensarv for kommunens stillingtagen til byggeansøgninger fra ejere i området?

Blandt initiativtagere til UNESCO-status har været udtrykt forventning om, at den vil indebære en strammere forvaltning af ansøgninger om nyt byggeri.

Hidtil har bevaringsarbejdet været bygget på, at byen skal være en levende by, og at dens bygninger skal kunne anvendes af nutidige mennesker til nutidige formål. Endvidere at dette resultat opnås bedst i en smidig dialog med ejerne af de ikke-fredede ejendomme. Her har det afgørende været fastholdelsen af byens traditionelle byggeskik, dens byplan og husenes anvendelsesmæssige mangfoldighed. Det har blandt andet betydet en velvillig indstilling til bygningsændringer, der muliggør en udnyttelse af hidtil uudnyttede tagetager. Skal der ske ændringer i denne praksis, som har været gældende i de sidste mange årtier, må det nødvendigvis ske efter en forudgående opstramning af lokalplanerne – fortaget efter planlovens regler, herunder om inddragelse af borgerne. Det må ske, inden der hos nogle skabes forventninger om en ny og strammere forvaltning.

Er kommunalbestyrelsen enig i, at reglerne skal gøres strammere, og er den indstillet på nu at ændre plangrundlaget?

Masseturismen

Dragør gamle by har de senere år været ganske presset af masseturisme.

I oplægget til UNESCO-ansøgningen vedgås det, at »det måske kan blive den potentielt største trussel for kulturmiljøet«. Samtidig er det utvivlsomt, at en UNESCO-status vil indgå i masseturismens markedsføring af byen.

I oplægget tales der derfor om, at kommunen »nøje vil overveje regulering af overdreven masseturisme«.

Virkeligheden er imidlertid den, at der ikke i lovgivningen findes effektive styringsmidler, som kommunen kan tage i anvendelse mod masseturismen. Kommunen kan søge at hidlokke de kvalitetsturister, man gerne vil have, men den kan ikke holde andre væk. Dette er en hård realitet, som mange af Europas attraktive bymiljøer slås med – ikke mindst byer med UNESCO-status.

Hvordan vil kommunalbestyrelsen forene en UNESCO-ansøgning med beskyttelse af byen mod masseturisme? En forventning om, at UNESCO kan være behjælpelig, savner hold i virkeligheden.

Museumsstyring

Hvis Dragør gamle by og havn får UNESCO-status, bliver det meget betydningsfuldt, hvem der får tildelt status som det, UNESCO kalder »site manager«.

Af UNESCO-oplægget fremgår, at »site manager« har følgende meget omfattende opgaver: »At sikre, at bevarings- og beskyttelseshensyn afbalanceres tilstrækkeligt over for hensyn til benyttelse af byen og havnen. At sikre koordination af alle tiltag, som påvirker byens værdier som verdensarv. At sikre høj kvalitet og helhedsbetragtning i alle projekter, som vedrører verdensarven. At være kontaktperson for verdensarv-området til Slots- og Kulturstyrelsen. At sikre implementeringen af handlinger prioriteret af Drag-ør UNESCO-komite, og som er godkendt af Drag-ør Kommune. At overvåge udviklingen i området. At udarbejde de af UNESCO krævede periodiske rapporter om områdets bevaringstilstand.«

Denne opgave, der er af afgørende betydning for udviklingen af Drag-ør gamle by, foreslår UNESCO-oplægget henlagt til Museum Amager.

Vurderer kommunalbestyrelsen, at det er hensigtsmæssigt, at disse opgaver varetages ud fra rene museumshensyn?

Er kommunalbestyrelsen indstillet på at tage fundats-mæssige skridt, der sikrer museets uafhængighed i varetagelsen af opgaven, der let kan tænkes at blive udsat for politiske pressioner fra mange sider?

Vil kommunalbestyrelsen nu forpligte sig til at sikre Museum Amager de fornødne bevillinger til at varetage opgaven?

Dyrere bureaukrati

Der må forudses, at den kommunale forvaltning vil blive betydeligt belastet af betjening af den omfattende kommunale mødeaktivitet, som den løbende betjening af UNESCO-processen vil give anledning til.

Er kommunalbestyrelsen indstillet på at forpligte sig til at afsætte de fornødne ekstra midler til den kommunale forvaltning?

Som borger i kommunen må man håbe, at kommunalbestyrelsen tilvejebringer et klarere grundlag for at bedømme det hensigtsmæssige i, at Dragør Kommune søger om UNESCO-status for Dragør gamle by og havn.

Med venlig hilsen

David Rehling

Vognmandsgade 10

2791 Dragør