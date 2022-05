Karettur igennem Store Magleby

Forrest på karetens buk findes kuskesædet, hvor livkusken sidder – og bagerst på kareten er der plads til to lakajer.

På turen fra rådhuset til museet blev kareten eskorteret af fastelavnsrytterne fra Foreningen Vennekredsen, og langs ruten blev de royale gæster hyldet behørigt af talrige borgere med såvel danske som hollandske flag.

Landauerkareten har fungeret som transportmiddel for skiftende danske regenter gennem årerne. Eksempelvis benyttede Kong Frederik 8. ved flere lejligheder kareten, når han tog fra Amalienborg til dyrehaven for at se hestevæddeløb. Det er ligeledes den samme karet, som Kong Frederik 9. og Dronning Ingrid kørte i fra Amalienborg til Christiansborg Slot, da Kong Frederik 9. skulle udråbes til Konge efter sin fars, Kong Christian 10.’s, død den 21. april 1947. Også ved Dronningens proklamation den 15. januar 1972 foregik transporten mellem Amalienborg og Christiansborg Slot i landauerkareten.

(Kilde: Kongehuset.dk)