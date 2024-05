Efter 24 år i Karl & Kalinka siger Eva Merser nu farvel til butikken. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Karl & Kalinka lukker og slukker: »Bedre at stoppe, mens legen er god!«

I næsten et kvart århundrede har Dragør haft en børnetøjsforretning i centrum. Det er snart slut, men indehaver Eva Merser fastslår, at hun stopper på toppen

Af Anders Brøndsholm og Rasmus Mark Pedersen



Efter 24 år er det snart slut med børnetøjsforretningen Karl & Kalinka på Kongevejen midt i byen. Stedet hvor Dragørs borgere siden år 2000 har kunnet gå hen, når de manglede noget nyt tøj til børnene.

Indehaver Eva Merser har nemlig besluttet at lukke sin butik inden længe.

»Det har været en fantastisk, spændende, sjov, lærerig – og til tider udfordrende rejse, men nu er det tid til at prøve noget nyt,« skriver indehaveren på butikkens facebookside om sit valg.

Eva Merser fortæller, at det ikke længere kan hænge sammen i forretningen rent økonomisk. Derfor vælger hun at stoppe og lukke den, imens legen stadig er god.

»Jeg tror, at ting har sin tid. Modstanden gjorde måske, at den tid kom lidt tidligere, end jeg havde forestillet mig at stoppe,« siger hun, da Dragør Nyt taler med hende.

Som det er nu, er der ikke sat en endelig dato på, hvornår butikken har sidste åbningsdag. Foreløbigt er der et ophørsudsalg i butikken, som der senere også vil komme på webshoppen.

Tilfældighedernes vej

Det var kort efter årtusindskiftet, at Eva Merser besluttede sig for at åbne Karl & Kalinka i Dragør.

Hun var uddannet sygeplejerske og havde arbejdet som det i nogle år, da hun følte, at hun skulle noget andet.

»Jeg havde skifteholdsarbejde, og min mand havde skifteholdsarbejde. Jeg havde fået to børn og kunne slet ikke overskue, hvordan det skulle hænge sammen. Så jeg gik hjemme et par år,« fortæller Eva Merser.

Imens hun gik hjemme med sine børn, summede hun lidt over, hvad hun skulle finde på. Hun kan ikke helt forklare, hvorfor valget lige endte med at falde på åbningen af en børnetøjsforretning.

Hun havde dog før hjulpet lidt til i en anden butik og derved prøvet af, hvordan denne form for arbejdsliv var, før hun selv kastede sig ud i det.

»Det var meget tilfældigt, men jeg tænkte bare, at det kunne jeg godt tænke mig. Det kom bare sådan dér,« fortæller Eva Merser, mens hun knipser med fingrene.

Der er ophørsudsalg i børnetøjsbutikken på Kongevejen. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Skønne, faste kunder

At det netop er nu, hun har valgt at lukke sin butik, skyldes ifølge Eva Merser flere ting.

Da hun slog dørene op i år 2000, var betingelserne helt anderledes for butikkerne. Det var for eksempel før webshoppens tid, hvor folk nu kan sidde hjemme i sofaen og købe tøj.

Dengang skulle man ud i en butik for at se det nyeste tøj – og det betød meget for en børnetøjsforretning som Karl & Kalinka.

»Folk kom faktisk herned for at se tøjet i butikken – tøj, som, jeg syntes, var spændende og havde købt ind. Hvis de ikke kunne lide det, så måtte de tage bilen og køre til en anden butik,« siger Eva Merser.

Indehaveren forklarer, at det klart er øget konkurrence fra diverse butikker på nettet, som blandt andet er skyld i, at det ikke længere kan hænge sammen. Derudover er der også sket noget med kulturen omkring det at handle.

»Der er også hele det tilbudshalløj, hvor du altid kan få procenter i en eller anden webshop eller butik. Når jeg har talt med mine leverandører om det, så siger de, at det er et dansk fænomen. Hvis du tager til vores nabolande, så har de det slet ikke på samme måde,« forklarer indehaveren.

Derudover kan hun også mærke, at handelslivet generelt er gået ned af i byen. Folk kommer ikke så meget ud mere, som de gjorde før, og lukningen af dagligvarebutikker, som for eksempel Irma, smitter også af på de andre butikker i byen.

»Hvis man vil have en levende by, så er det vigtigt, at man bruger de butikker, der er. Også selvom man tænker, at det måske bare er en lille ting. Alting tæller,« siger Eva Merser.

Hun gør det dog helt klart, at det ikke er en klagesang eller klynk fra hendes side. Der er meget arbejde i at drive en forretning, og Eva Merser føler, at hun slutter, mens hun stadig er på toppen.

»Det er bedre at stoppe nu, mens man stadig kan smile og være glad. Før man bliver sur og bitter,« siger hun.

Hun har gennem tiderne haft mange faste kunder, som har støttet hende gennem årene. Dem vil hun gerne takke og tænker tilbage på dem med et smil.

»Jeg har haft nogle kunder, som har handlet tøj til deres børn hos mig, hvor de børn nu selv har fået børn. Så skal de have tøj til deres børnebørn. Det er simpelthen så hyggeligt,« fortæller indehaveren.

»Det er jo ens barn«

En typisk arbejdsdag for Eva Merser starter derhjemme, før hun tager ned i butikken. Her kan hun ordne lidt papirarbejde, betale regninger, tilføje nye varer til kassesystemet og så videre.

Derefter tager hun ned i butikken, som hun er i klokken 10 – en time før hun åbner. Her pakker hun ordrer fra sin webshop, støvsuger i butikken og fylder op på hylderne og tøjstativerne.

»Førhen var jeg nødt til at bestille varer og ordne basisting uden for åbningstiderne, men i de seneste par år, hvor der har været mere stille, har jeg kunnet gøre meget af det i løbet af dagen,« oplyser Eva Merser.

Hun tilføjer, at selvom der måske er blevet lidt mere stille, end der har været før, så er der stadigvæk meget arbejde forbundet med at have en butik. En ting er åbningstiderne og alt det, som foregår før og efter dem, men der er også mange tanker forbundet med at være butiksindehaver.

»Man spekulerer hele tiden på, om man nu gør det rigtige, om man kan gøre andet eller mere, om hvorfor kunderne ikke kommer og så videre,« forklarer Eva Merser.

Derfor er hun måske blevet lidt »metaltræt«, som hun selv formulerer det. Det er på trods af, at hun stadig synes, det er sjovt.

»Det er meget arbejde, men meget af det er også sjovt. Det er jo som ens barn efter 24 år. Man elsker det, og jeg kommer da også til at savne det meget,« siger hun.

Planen er ingen plan

På trods af udsigten til savnet glæder Eva Merser sig også til efter næsten et kvart århundrede som butiksejer at prøve noget nyt i sit arbejdsliv.

»Jeg glæder mig til at prøve noget andet. Butikken har været næsten hele mit arbejdsliv. Jeg har været sygeplejerske, men det var jeg kun i to til tre år. Jeg kan nærmest ikke huske det,« siger hun.

Selvom det at være sin egen chef har sine fordele og har været sjovt for Eva Merser, så glæder hun sig også til et mere normalt arbejde.

»Jeg glæder mig også en lille smule til at få et arbejde, hvor jeg arbejder, når jeg er på arbejde, og har fri, når jeg har fri. At kunne sætte sig ned og læse en bog uden at tænke, at der lige er noget andet, man kan ordne. Den fornemmelse ser jeg frem til,« fortæller hun.

Lige nu er planen som sagt et ophørsudsalg i butikken og på webshoppen, så Eva Merser kan få tømt sit varelager. Men hvad planen er derefter, det er hovedpersonen ikke sikker på endnu.

»Jeg ved ikke præcist, hvad jeg skal. Når jeg er helt færdig her – og har lukket ned, så tror jeg, at jeg lige tager et pusterum,« siger hun.

Derefter er planen, at der lige nu ikke er en plan. Det har Eva Merser det dog helt fint med, da hun har lidt erfaringer med det. Sådan var det nemlig også, før hun åbnede Karl & Kalinka.

»Jeg lukker en dør nu – og så ser jeg, om der ikke åbner en ny med noget andet sjovt, jeg skal lave,« afslutter den snart tidligere butiksejer.